Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili

İngiltere'de Londra Moda Haftası'nı başlatan etkinlik, ünlü isimlerin birbirinden şık görünümleriyle unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin en dikkat ismi ise ikinci çocuğuna hamile olan İngiliz oyuncu Sienna Miller oldu.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 1

Dün akşam Londra’da düzenlenen Vogue World Show adlı etkinlik, ünlülerin akınına uğradı. Londra Moda Haftası'nı başlatan etkinliğin kırmızı halısında yürüyen yıldızlar adeta göz kamaştırdı.

Royal Drury Lane Tiyatrosu’nda düzenlenen Vogue World Show, İngiltere'nin Met Gala'sı olarak nitelendiriliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 2

"Yıldız Tozu", "Casanova", "G.I. Joe: Kobra’nın Yükselişi" ve "Foxcatcher" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Sienna Miller, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 3

Erkek arkadaşı Oli Green ile bebek sahibi olmaya hazırlanan 41 yaşındaki oyuncu, Schiaparelli imzalı bir tasarım tercih etti.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 4

10 yaşında Marlowe adında kız çocuğu bulunan oyuncu, ilk kez hamile olarak kameralar karşısına geçti.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 5

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, beyaz bol kesim bir takım elbise giydi.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 6

Game of Thrones dizisindeki Arya karakteriyle tanınan Maisie Williams, Maison Margiela imzalı görünümüyle boy gösterdi.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 7

Game of Thrones dizisinden Emilia Clarke etkinlikte Christian Dior tercih etti.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 8

İngiliz şarkıcı Rita Ora, Alaia imzalı kuyruklu bir elbise giydi.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 9

Model Winnie Harlow siyah beyaz renkteki Zuhair Murad elbisesiyle göz kamaştırdı.

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 10

Jared Leto ve Shannon Leto

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 11

Maude Apatow

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 12

Poppy Delevingne, Stella McCartney ve Carey Mulligan

Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili - 13

Georgia May Jagger

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