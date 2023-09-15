Moda etkinliğinde yıldızlar geçidi yaşandı: Sienna Miller'dan dikkat çeken hamile stili
İngiltere'de Londra Moda Haftası'nı başlatan etkinlik, ünlü isimlerin birbirinden şık görünümleriyle unutulmaz anlara sahne oldu. Gecenin en dikkat ismi ise ikinci çocuğuna hamile olan İngiliz oyuncu Sienna Miller oldu.
Dün akşam Londra’da düzenlenen Vogue World Show adlı etkinlik, ünlülerin akınına uğradı. Londra Moda Haftası'nı başlatan etkinliğin kırmızı halısında yürüyen yıldızlar adeta göz kamaştırdı.
Royal Drury Lane Tiyatrosu’nda düzenlenen Vogue World Show, İngiltere'nin Met Gala'sı olarak nitelendiriliyor.