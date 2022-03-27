Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası

Haberler | 27.03.2022 - 15:56 - Son Güncelleme : 27.03.2022 - 15:58
Metaverse platformu Decentraland'de birçok tasarımcının ve ürün satan 70 şirketin katıldığı, NFT koleksiyonlarını sergilediği bir moda haftası yapıldı. 24 Mart'ta başlayan Metaverse Moda Haftası için bugün son gün.
Metaverse Moda Haftası'nda, Estee Lauder, Tommy Hilfiger ve Dolce & Gabbana gibi dev markalar yer aldı.
Sanal gerçeklik platformu Decentraland'de, daha önce de bankacılık devi JP Morgan'ın dahil olmasıyla, Avustralya Açık tenis turnuvasının sanal organizasyonları düzenlenmiş ve Samsung mağaza açmıştı.
Decentraland’ın kreatif direktörü Sam Hamilton, dijital ürünlerin ve metaverse alışveriş deneyimlerinin gittikçe yayılmasıyla birlikte insanların kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı ve avatarlarındaki giyilebilir ürünler aracılığıyla kendi tarzlarını gösterebilecekleri bir yer oluşturmayı mantıklı bir hamle olarak gördüklerini söyledi.
Hamilton, “Metaverse’de insanların çok daha cesur ve rahat davrandığını görüyorum. Ürünler de bu düşünce tarzına göre ortaya çıkıyor. Moda Haftası’na katılan insanlar, NFT’ler için çok gerçekçi bir kullanım alanı görecekler. Bu organizasyon bazıları için bir araştırma-geliştirme, bazıları için ise kripto evrenine dahil olma fırsatı sunacak” dedi.
Moda Haftası için Decentraland’de ‘Moda bölgesi’ adında özel bir alan oluşturulurken, burada moda şovları, galeriler ve markaların hazırladığı paneller gerçekleştirildi.
Sanal emlak şirketi olan Metaverse Group, bu bölgeyi kasım ayında 2.4 milyon dolara satın almıştı.
NFT odaklı platformlardan Rarible da, Rarible Sokağı adında bir mağazayı organizasyonda açık tuttu.
Geçtiğimiz haziran ayında platform üzerinden bir alışveriş merkezi inşa etmek için arazi alan Boson Protocol da, ürünlerini satmak için mağazalar caddesi açtı.
Kullanıcılar Decentraland’in sitesine girip, buraya cüzdanını bağlayarak Moda Haftası’nı takip edebiliyor. Misafir modundan bağlanarak da organizasyona katılmak mümkün.