Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası

Haberler | 27.03.2022 - 15:56 - Son Güncelleme : 27.03.2022 - 15:58

Birçok büyük şirketin sanal arazi aldığı sanal gerçeklik platformu Decentraland metaverse’ünde dev markaların katılımıyla moda haftası yapıldı. 70 şirketin yer aldığı platformda dev markalar koleksiyonlarını sergiledi.

Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 1

platformu Decentraland'de birçok tasarımcının ve ürün satan 70 şirketin katıldığı, NFT koleksiyonlarını sergilediği bir moda haftası yapıldı. 24 Mart'ta başlayan Metaverse Haftası için bugün son gün.

Metaverse Moda Haftası'nda, Estee Lauder, Tommy Hilfiger ve Dolce & Gabbana gibi dev markalar yer aldı.

Sanal gerçeklik platformu Decentraland'de, daha önce de bankacılık devi JP Morgan'ın dahil olmasıyla, Avustralya Açık tenis turnuvasının sanal organizasyonları düzenlenmiş ve Samsung mağaza açmıştı.

Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 2

Decentraland’ın kreatif direktörü Sam Hamilton, dijital ürünlerin ve metaverse alışveriş deneyimlerinin gittikçe yayılmasıyla birlikte insanların kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı ve avatarlarındaki giyilebilir ürünler aracılığıyla kendi tarzlarını gösterebilecekleri bir yer oluşturmayı mantıklı bir hamle olarak gördüklerini söyledi.

Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 3

"DAHA RAHAT VE CESURLAR"

Hamilton, “Metaverse’de insanların çok daha cesur ve rahat davrandığını görüyorum. Ürünler de bu düşünce tarzına göre ortaya çıkıyor. Moda Haftası’na katılan insanlar, NFT’ler için çok gerçekçi bir kullanım alanı görecekler. Bu organizasyon bazıları için bir araştırma-geliştirme, bazıları için ise kripto evrenine dahil olma fırsatı sunacak” dedi.

Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 4

Moda Haftası için Decentraland’de ‘Moda bölgesi’ adında özel bir alan oluşturulurken, burada moda şovları, galeriler ve markaların hazırladığı paneller gerçekleştirildi.

Sanal emlak şirketi olan Metaverse Group, bu bölgeyi kasım ayında 2.4 milyon dolara satın almıştı.

Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 5

NFT PLATFORMLARI DAHİL OLDU

NFT odaklı platformlardan Rarible da, Rarible Sokağı adında bir mağazayı organizasyonda açık tuttu.

Geçtiğimiz haziran ayında platform üzerinden bir alışveriş merkezi inşa etmek için arazi alan Boson Protocol da, ürünlerini satmak için mağazalar caddesi açtı.

Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 6

Kullanıcılar Decentraland’in sitesine girip, buraya cüzdanını bağlayarak Moda Haftası’nı takip edebiliyor. Misafir modundan bağlanarak da organizasyona katılmak mümkün.

Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 7

METAVERSE MODA HAFTASI’NDAN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER...

Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 8
Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 9
Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 10
Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası - 11

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER