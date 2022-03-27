Moda ile teknoloji birleşti: Metaverse Moda Haftası

"DAHA RAHAT VE CESURLAR"

Hamilton, “Metaverse’de insanların çok daha cesur ve rahat davrandığını görüyorum. Ürünler de bu düşünce tarzına göre ortaya çıkıyor. Moda Haftası’na katılan insanlar, NFT’ler için çok gerçekçi bir kullanım alanı görecekler. Bu organizasyon bazıları için bir araştırma-geliştirme, bazıları için ise kripto evrenine dahil olma fırsatı sunacak” dedi.