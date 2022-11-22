 Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu | N-Life

Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu

Avusturalyalı ünlü oyuncu Nicole Kidman, ünlü İspanyol moda markasının yüzü oldu.

Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu - 1

Llüks moda devi Balenciaga’nın yeni sezon kampanyasının başrolünde ünlü oyuncu Nicole Kidman yer aldı.

Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu - 2

İspanyol markanın 2023 İlkbahar kampanyasında yer alan Avusturalyalı oyuncu, daha önce Paris Moda Haftası’nda markanın defilesinde yürüyerek sürpriz yapmıştı.

Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu - 3

Garde-Robe adını taşıyan ve modern parçalardan oluşan koleksiyonun tanıtım kampanyasında ünlü ABD’li model Bella Hadid de yer aldı.

Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu - 4

Kampanya çekimleri Joshua Bright tarafından gerçekleştirildi.

Manhattan’daki bir ofiste çekilen kampanyada, ofis çalışanlarının genel tavırları yansıtıldı.

Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu - 5

Balenciaga tasarımlarını sık sık giyen Fransız oyuncu Isabelle Huppert de kampanyada yer alan isimler arasındaydı.

Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu - 6

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