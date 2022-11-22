Nicole Kidman İspanyol moda devinin marka elçisi oldu

Llüks moda devi Balenciaga’nın yeni sezon kampanyasının başrolünde ünlü oyuncu Nicole Kidman yer aldı.
İspanyol markanın 2023 İlkbahar kampanyasında yer alan Avusturalyalı oyuncu, daha önce Paris Moda Haftası’nda markanın defilesinde yürüyerek sürpriz yapmıştı.
Garde-Robe adını taşıyan ve modern parçalardan oluşan koleksiyonun tanıtım kampanyasında ünlü ABD’li model Bella Hadid de yer aldı.
Kampanya çekimleri Joshua Bright tarafından gerçekleştirildi.
Manhattan’daki bir ofiste çekilen kampanyada, ofis çalışanlarının genel tavırları yansıtıldı.
Balenciaga tasarımlarını sık sık giyen Fransız oyuncu Isabelle Huppert de kampanyada yer alan isimler arasındaydı.