Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Hollywood ihtişamını kırmızı halıya taşıyan iyi saç ve makyajları bir araya getirdik.

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 1

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu.

Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı. 

KAZANANLAR LİSTESİ

İşte Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları...

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 2

Zendaya

Yürüdüğü her kırmızı halıda dikkat çeken yıldız, Oscar gecesinde klasik Hollywood zarafetini saç ve makyajına taşıdı.

Küpesini ön plana çıkararak saçlarını hafif dalgalı bırakan Zendaya, klasik ve minimal bir makyaj tercih etti.

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 3

Emily Blunt

Oppenheimer filminin yıldızı, omuz detaylarıyla  dikkat çeken elbisesini doğal bir topuz ile tamamladı. Dumanlı göz makyajı ve ten dokusunu öne çıkan doğal cilt makyajıyla ise gecenin en beğenilen isimlerinden oldu.

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 4

Emma Stone

İkinci Oscar'ını kazanan ve elbisesi ödül konuşması esnasında yırtılan oyuncu, ince eyeliner'ı ve parlak pembe rujuyla tam not aldı.
Yüzünde adeta fondöten yokmuş gibi görünen oyuncunun, yanaklarındaki şeftali ışıltısı ise güzelliğini daha da ortaya çıkardı.

İşte gecenin öne çıkan güzellik görünümleri...

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 5

Carey Mulligan

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 6

Anya Taylor-Joy

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 7

Margot Robbie

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 8

Jennifer Lawrence

Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları - 9

Lupita Nyong'o

DAHA FAZLA GÖSTER