Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Hollywood ihtişamını kırmızı halıya taşıyan iyi saç ve makyajları bir araya getirdik.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu.
Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu. 13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı.
İşte Oscar Ödülleri'nin en iyi saç ve makyajları...