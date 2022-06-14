Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain Gucci'nin marka elçisi oldu

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 13:50 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 14:09
Duyguların Rengi, Yıldızlararası ve Molly’nin Oyunu gibi yapımlarla bilinen Amerikalı oyuncu Jessica Chastain, Gucci’nin marka elçisi oldu.
Markanın kreatif direktörlüğünü yapan İtalyan tasarımcı Alessandro Michele, Gucci’nin üçüncü özel tasarım mücevher koleksiyonunu görücüye çıkardı. Antik döneme ait mimari yapılardan esinlenen tasarımcı, renkli değerli taşların öne çıktığı bir koleksiyon hazırladı.
Gucci High Jewellery serisinin Hortus Deliciarum koleksiyonu için kamera karşısına geçen oyuncunun kampanyasını fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggot çekti.
Zamansız bir estetik anlayışını yansıtan mücevherleri kampanya için sergileyen oyuncu, markanın reklam filminde de oynadı.
Oyuncu, The Eyes of Tammy filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı sırada giydiği Gucci elbisesi ile övgü toplamıştı.