Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain Gucci'nin marka elçisi oldu

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 13:50 - Son Güncelleme : 14.06.2022 - 14:09

Bu yıl The Eyes of Tammy filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Amerikalı oyuncu Jessica Chastain, İtalyan lüks moda markası Gucci’nin yüzü oldu.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain Gucci'nin marka elçisi oldu - 1

Duyguların Rengi, Yıldızlararası ve Molly’nin Oyunu gibi yapımlarla bilinen Amerikalı oyuncu Jessica Chastain, nin marka elçisi oldu.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain Gucci'nin marka elçisi oldu - 2

ANTİK DÖNEMDEN İLHAM ALDI

Markanın kreatif direktörlüğünü yapan İtalyan tasarımcı Alessandro Michele, Gucci’nin üçüncü özel tasarım mücevher koleksiyonunu görücüye çıkardı. Antik döneme ait mimari yapılardan esinlenen tasarımcı, renkli değerli taşların öne çıktığı bir koleksiyon hazırladı.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain Gucci'nin marka elçisi oldu - 3

MERT&MARCUS İKİLİSİ ÇEKTİ

Gucci High Jewellery serisinin Hortus Deliciarum koleksiyonu için kamera karşısına geçen oyuncunun kampanyasını fotoğrafçı ikili Mert Alaş ve Marcus Piggot çekti.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain Gucci'nin marka elçisi oldu - 4

ZAMANA KARŞI KOYAN ESTETİK

Zamansız bir estetik anlayışını yansıtan mücevherleri kampanya için sergileyen oyuncu, markanın reklam filminde de oynadı.

Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain Gucci'nin marka elçisi oldu - 5

TERCİHİ YİNE GUCCİ OLDU

Oyuncu, The Eyes of Tammy filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldığı sırada giydiği Gucci elbisesi ile övgü toplamıştı.

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