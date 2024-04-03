Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde.

Barbie ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar Ödülleri'nden 7 ödülle ayrıldı. Gişede de büyük bir başarı yakalayan filmin yıldızı Cillian Murphy ise performansıyla tam not aldı.