Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu

Atom bombasının yapılışını anlatan 7 Oscar ödüllü Oppenheimer filminin başrol oyuncusu Cillian Murphy, İtalyan moda markasının yüzü oldu.

Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu - 1

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde. 

Barbie ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar Ödülleri'nden 7 ödülle ayrıldı. Gişede de büyük bir başarı yakalayan filmin yıldızı Cillian Murphy ise performansıyla tam not aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu - 2

Hollywood'daki başarısıyla gündeme gelen yıldız şimdi de moda dünyasında yaptığı işlerle adından söz ettirdi.

Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu - 3

İrlandalı aktör, İtalyan moda markası Versace'nin yüzü oldu. 

Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu - 4

Oyuncu, markanın Versace Icons adlı koleksiyonunu tanıttı.

Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu - 5

Kadın koleksiyonu için ise Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway kamera karşısına geçti.

Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu - 6

İkilinin kampanyasını Mert ve Marcus çekti.

Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu - 7
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