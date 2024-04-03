Oscar sonrası yıldızı parladı: Cillian Murphy marka elçisi oldu
Atom bombasının yapılışını anlatan 7 Oscar ödüllü Oppenheimer filminin başrol oyuncusu Cillian Murphy, İtalyan moda markasının yüzü oldu.
Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 21 Temmuz'da vizyona girdiği günden beri sinema dünyasının gündeminde.
Barbie ile aynı gün izleyici karşısına çıkan film Oscar Ödülleri'nden 7 ödülle ayrıldı. Gişede de büyük bir başarı yakalayan filmin yıldızı Cillian Murphy ise performansıyla tam not aldı.