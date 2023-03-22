Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Fransız moda devi için kamera karşısında

Louis Vuitton'un marka elçisi olan Avusturalyalı oyuncu Cate Blanchett, markanın yeni çanta koleksiyonunun tanıtım çekiminde yer aldı.
Ünlü sanatçı Yayoi Kusama ile iş birliği yapan lüks marka, birbirinden renkli tasarımlara imza attı.
Squid Game dizisiyle yıldızı parlayan HoYeon Jung da marka elçisi olarak kampanyada yer aldı.
İkonik moda fotoğrafçısı Steven Meisel'in çektiği kampanyada, dünyaca ünlü tenis oyuncusu Naomi Osaka da renkli çanta tasarımları için poz verdi.
"Creating Infinity” (Sonsuzluğu Yaratmak) adlı koleksiyon için Fransız oyuncu Lea Seydoux da renkli göz makyajıyla kampanyada yer aldı.