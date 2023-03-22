Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Fransız moda devi için kamera karşısında

Bu yıl Tar filmiyle Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen Cate Blanchett, ünlü Fransız moda devinin marka elçileriyle renkli bir kampanyada bir araya geldi.

Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Fransız moda devi için kamera karşısında - 1

Louis Vuitton'un marka elçisi olan Avusturalyalı oyuncu Cate Blanchett, markanın yeni çanta koleksiyonunun tanıtım çekiminde yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Fransız moda devi için kamera karşısında - 2

Ünlü sanatçı Yayoi Kusama ile iş birliği yapan lüks marka, birbirinden renkli tasarımlara imza attı.

Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Fransız moda devi için kamera karşısında - 3

Squid Game dizisiyle yıldızı parlayan HoYeon Jung da marka elçisi olarak kampanyada yer aldı.

Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Fransız moda devi için kamera karşısında - 4

İkonik moda fotoğrafçısı Steven Meisel'in çektiği kampanyada, dünyaca ünlü tenis oyuncusu Naomi Osaka da renkli çanta tasarımları için poz verdi.

Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett Fransız moda devi için kamera karşısında - 5

"Creating Infinity” (Sonsuzluğu Yaratmak) adlı koleksiyon için Fransız oyuncu Lea Seydoux da renkli göz makyajıyla kampanyada yer aldı.

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