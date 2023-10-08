Pamela Anderson mücevher reklamında sıfır makyajlı

Pandora, son “Herkes için Elmas” kampanyasıyla mücevher dünyasında yeni bir kampanyayla öne çıktı. Markanın reklam yüzü de 80'li yılların ünlü Sahil Güvenlik yıldızı Pamela Anderson oldu. Stilist ve eski Vogue Kreatif Direktörü Grace Coddington ve modeller Precious Lee, Tindi Mar ve Sherri Shi'nin de bulunduğu reklam kampanyasında Pamela Anderson sıfır makyajlı haliyle yer aldı.

Bir süre önce karar verdiği makyajsız olma kararlılığını minimal ürün kullanarak sürdüren Anderson, reklam kampanyasında doğal güzelliğiyle dikkat çekti. Reklamda elmasları hayatta bir kez elde edilebilecek bir gösteriş kaynağı olmaktan çıkarıp günlük bir lüks haline getirme misyonu yansıtıldı.

İşte reklam kampanyasında yer alan diğer isimler...