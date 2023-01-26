Paris Moda Haftası'nda yerçekimine karşı koyan tasarımlar gündem oldu

Modanın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası, lüks markaların daha önce eşi benzeri görülmemiş tasarımlarına sahne olmaya devam ediyor.
'Aslan başlı' elbiseleriyle gündeme gelen Schiaparelli'nin ardından Paris Moda Haftası'na Viktor & Rolf markası damga vurdu.
2023 İlkbahar/Yaz Haute Couture koleksiyonunu görücüye çıkaran markanın tasarımları, moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tasarladığı elbiseleri modellerine giydirmek yerine modellerin üzerine dikmeyi tercih eden markanın ilginç tasarımları sosyal medyada viral oldu.
Marka yatay ve baş aşağı şekilde modellerin üzerine giydirilen elbise tasarımlarıyla, defileyi izlemeye gelenlere eşsiz bir deneyim yaşattı.
Balo elbiselerinin defilede adeta yerçekimine karşı koyduğunu söylemek mümkün.
Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan defile görüntüleri kimileri tarafından 'absürd' ve 'çılgın' olarak nitelendirilirken bazı kesimler, markanın bu deneysel tasarımlarını övmekten kendini alamadı.
Elbiseleri adeta bir aksesuar yine taşıyan modeller, ten rengindeki korseleriyle podyumda yürüdü.
Abartılı silüetleri ve el işçiliğinin ön plana çıktığı tasarımlarıyla tanınan Viktor & Rolf markası, bazı elbiselerinin iç kısmının nasıl göründüğüne dair de bir tasarım sundu.
Markanın tasarımları her ne kadar büyük ses getirse de bu görünümlerin giyilebilir olup olmadığı tartışma konusu oldu.