Rihanna'nın neden saçlarını boyattığı ortaya çıktı: Servetine servet katacak
Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, milyarder olmasında büyük bir rol oynayan markasını büyütüyor.
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, markasını büyütüyor.
Son dönemde imaj değişikliğine giderek sarışın olan şarkıcı, "Fenty Hair" adını taşıyan saç bakım markası çıkarmaya hazırlanıyor.