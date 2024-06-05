Rihanna'nın neden saçlarını boyattığı ortaya çıktı: Servetine servet katacak

Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, milyarder olmasında büyük bir rol oynayan markasını büyütüyor.

Rihanna'nın neden saçlarını boyattığı ortaya çıktı: Servetine servet katacak - 1

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, markasını büyütüyor.

Son dönemde imaj değişikliğine giderek sarışın olan şarkıcı, "Fenty Hair" adını taşıyan saç bakım markası çıkarmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Rihanna'nın neden saçlarını boyattığı ortaya çıktı: Servetine servet katacak - 2

SAÇLARINI BİLEREK BOYATTI

36 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabında yeni markasını duyurdu ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Saç bakım markasının, saçları güçlendiren ve tüm saç tiplerine hitap eden ürünlere yer vereceği açıklandı.

Saçlarını sarıya boyatarak hayranlarını şaşırtan Rihanna'nın, markasını çıkarmadan önce bilerek imaj değişikliğine gittiği düşünülüyor.

Rihanna'nın neden saçlarını boyattığı ortaya çıktı: Servetine servet katacak - 3

SERVETİNİ MARKASINA BORÇLU

Fenty Beauty adında güzellik markası olan Rihanna 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde 23. sırada.

RZA ve Riot adında iki çocuğu olan şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu güzellik markasına borçlu. Öte yandan şarkıcı, Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının yüzde 28'ine sahip.

250 milyondan fazla albüm satışına ulaşan yıldız, 9 Grammy ödülü kazandı.

Rihanna'nın neden saçlarını boyattığı ortaya çıktı: Servetine servet katacak - 4

SON ALBÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ

Şarkıcı yıllar sonra sahneye ilk kez Hindistan'daki düğünde çıkmıştı. 2023 Super Bowl performansından bu yana ilk kez sahneye çıkan Rihanna'nın son albümü "Anti" ise 2016 yılında müzikseverlerle buluştu.

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