Rihanna'nın neden saçlarını boyattığı ortaya çıktı: Servetine servet katacak

SAÇLARINI BİLEREK BOYATTI

36 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabında yeni markasını duyurdu ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Saç bakım markasının, saçları güçlendiren ve tüm saç tiplerine hitap eden ürünlere yer vereceği açıklandı.

Saçlarını sarıya boyatarak hayranlarını şaşırtan Rihanna'nın, markasını çıkarmadan önce bilerek imaj değişikliğine gittiği düşünülüyor.