Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu

HER SEFERİNDE EN DİKKAT ÇEKEN İSİM

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin oyuncuları ise şu sıralar ülke ülke gezip filmi tanıyor. Her seferinde kırmızı halı görünümleriyle adından söz ettiren ekibin en dikkat çeken ismi şüphesiz Zendaya oluyor.

Euphoria dizisiyle Emmy ödülü kazanan 27 yaşındaki oyuncunun Londra prömiyerindeki görünümü ise tüm dünyanında gündeminde demek yanlış olmaz.