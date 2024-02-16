Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu
Örümcek Adam serisiyle beğeni kazanan ve kariyerine Disney yıldızı olarak başlayan ABD'li oyuncu Zendaya Dune serisinin ikinci filminin Londra prömiyerine katıldı. Oyuncununu "robotu" andıran görünümü sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
DUNE 2 GELİYOR
Bu yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Merakla beklenen filmlerden biri de Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı.
Film 1 Mart'ta vizyona girecek.