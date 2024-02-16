Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu

Örümcek Adam serisiyle beğeni kazanan ve kariyerine Disney yıldızı olarak başlayan ABD'li oyuncu Zendaya Dune serisinin ikinci filminin Londra prömiyerine katıldı. Oyuncununu "robotu" andıran görünümü sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 1

DUNE 2 GELİYOR

Bu yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Merakla beklenen filmlerden biri de Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı.

Film 1 Mart'ta vizyona girecek.

N-LIFE HABERLERİ

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 2

HER SEFERİNDE EN DİKKAT ÇEKEN İSİM

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin oyuncuları ise şu sıralar ülke ülke gezip filmi tanıyor. Her seferinde kırmızı halı görünümleriyle adından söz ettiren ekibin en dikkat çeken ismi şüphesiz Zendaya oluyor.

Euphoria dizisiyle Emmy ödülü kazanan 27 yaşındaki oyuncunun Londra prömiyerindeki görünümü ise tüm dünyanında gündeminde demek yanlış olmaz.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 3

ANINDA VİRAL OLDU

Thierry Mugler'in 1995 koleksiyonundan bir parçayı, kırmızı halıya taşıyan Zendaya kameralar karşısına çıktığı andan itibaren sosyal medyada viral oldu.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 4

GELECEĞİ GÜNÜMÜZE TAŞIDI

Bilim kurgu türündeki filmin başrolünde yer alan oyuncu, film prömiyerlerinde fütüristik görünümleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı ancak oyuncunun "robotu" andıran bu görünümü geleceği günümüze taşıdı denilebilr.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 5

Oyuncu daha sonra kostümünü değiştrerek siyah askılı bir elbise ile kırmızı halıda yürüdü.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 6

KIRMIZI HALIYA UYGUN MU?

Prömiyere stilisti Law Roach ile katılan Zendaya'nın görünümü kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri bu kıyafetin kırmızı halıya uygun olmadığını belirtti.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 7

Prömiyerde filmin oyuncuları Timothee Chalamet and Florence Pugh. Anya Taylor-Joy, Rebecca Fergusan, Lea Seydoux, Austin Butler ve Josh Brolin de yer aldı.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 8

DUNE 2 HAKKINDA

Yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve’ün oturduğu, "Dune: Çöl Gezegeni"nin devam filmi Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenmiş ve filmin 15 Mart 2024'te vizyon gireceği açıklanmıştı. Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan filmin vizyon tarihi yine değişmişti.

Başrollerinde Timothee Chalamat ile Zendaya'nın yer aldığı Dune 2 filmi, 1 Mart 2024'te izleyiciyle buluşacak.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 9

YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

İlk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson de yer alacak.

Robot gibi geldi! Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu - 10

Frank Herbert’in aynı adlı klasik bilimkurgu kitabından uyarlanan filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da dahil oldu.

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