Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu

The Notebook, Blade Runner 2049 ve La La Land gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Gosling, Gucci’nin marka elçisi oldu.

Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu - 1

Gelecek yıl Barbie filminde Margot Robbie ile karşımıza çıkmaya hazırlanan ABD’li oyuncu Ryan Gosling, İtalyan lüks moda markası Gucci’nin yüzü oldu.

Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu - 2

Seyahat temasının öne çıktığı Gucci Valigeria adlı kampanyada yer alan ünlü oyuncu, seyahat ederken görüntülendiği pek çok poz verdi.

Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu - 3

Heart grubunun “Magic Man” adlı şarkısının çaldığı kısa bir filmde de oynayan oyuncu, Gucci markalı bavullarla portallar arası geçiş yapan bir adamı canlandırıyor.

Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu - 4

1921 yılında Floransa’da bir bavul markası olarak piyasaya sürülen Gucci hakkında konuşan kreatif direktör Alessandro Michele, “Seyahat etmek Gucci için hiçbir zaman fiziksel bir aktivite değildi. Gucci, Hollywood sanatçılarının, oyuncularının ve yönetmenlerinin yolculuğuna eşlik eden bir marka oldu” ifadelerini kullandı.

İşte oyuncunun Gucci elçisi olduğu kampanyadan görüntüler...

Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu - 5
Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu - 6
Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu - 7

N-LIFE HABERLERİ

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