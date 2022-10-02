Ryan Gosling İtalyan lüks moda markası Gucci'nin yüzü oldu

1921 yılında Floransa’da bir bavul markası olarak piyasaya sürülen Gucci hakkında konuşan kreatif direktör Alessandro Michele, “Seyahat etmek Gucci için hiçbir zaman fiziksel bir aktivite değildi. Gucci, Hollywood sanatçılarının, oyuncularının ve yönetmenlerinin yolculuğuna eşlik eden bir marka oldu” ifadelerini kullandı.

İşte oyuncunun Gucci elçisi olduğu kampanyadan görüntüler...