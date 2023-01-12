Saç tipiniz hakkında bilmeniz gerekenler

Düz saçlar,bakımı en kolay saçmış gibi görünebilir ancak bu saç tipinin yağlı, cansız ve sıradan göründüğü de bir gerçek. Eğer düz bir saça sahipseniz saçlarınızı her gün yıkamayın, en az bir gün nefes almasına izin verin. Nemlendirici kremleri ve yağları az miktarda uygulamaya çalışın.
Hızlı ve kolay şekil almasıyla bilinen ince telli saçlar, gün içerisinde söner ve hacmini kaybeder. Bu saç tipine sahip kişilerin doğal ve yumuşak formüllü ürünleri kullanması öneriliyor.
İnce telli saçların hacmini kaybetmemesi için sık yıkama yapılmaması önerilir ancak bunda sakınca yoktur. Her yıkamada saç kremi kullanmak ve hacimlendirici spreylerden yararlanmakta fayda var.
Bu tür saç tipine sahip olanların saç yıkama rutinini iyi bir şekilde planlaması gerekiyor. Sık yıkamanın saçları kuruttuğu söylense de bu durum sizin için doğru olmayabilir. Deneme yanılma yoluyla saç yıkama sıklığını belirleyin.
Düzleştirici, fön ve maşa gibi ısıl işlemlerden uzak durun. Saç kremini ve yağını saç derisine yaklaştırmamaya özen gösterin. Saçlarınızı gün içinde çok ellememeye ve daha az taramaya çalışın.
Herkes parlayan ve canlı görünen saçlar ister. Kuru saçlara sahip olanların nem dengesini iyi koruması gerekiyor. Isıl işlem, şekillendiriciler, saç boyası ve hava kirliliği, saçların daha mat ve kuru görünmesine sebep olur. Nem maskeleri, sülfatsız şampuanlar ve nemlendirici özelliğe sahip saç bakım kremlerini rutininize dahil edin.
Bakımı ve şekillendirmesi en zor saç tipinin kıvırcık saç olduğu söylenir. Ancak çabuk elektriklenen ve kabaran bu saçlara gerekli bakım yapılmadığı takdirde cansızlık, kırılma ve yıpranmalar oluşur. Buna engel olmak için doğru ürünleri kullanmalısınız.
Kıvırcık saçlar kuru olmaya meyilli olduğu için nem oranı yüksek şampuan ve kremleri tercih edin. Sıcak su saçların nemini kaybetmesine neden olur, ılık su ile saçlarınızı yıkamaya çalışın.
İŞBoyalı ve işlem görmüş saçların diğer saç tiplerine göre daha çok bakım ihtiyacı vardır. İyi bir bakım yapılmadığınızda saçlarınızı nemini yitirir, cansız ve solgun görünüyor.
Renk koruyucu ürünleri saç bakım rutininize dahil edin. Saçlarınızı olabildiğince az yıkayın. Çok sıcak su ile yıkamaktan kaçının ve yüksek ısıya maruz bırakmayın.