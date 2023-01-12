Saç tipiniz hakkında bilmeniz gerekenler

YAĞLI SAÇLAR

Bu tür saç tipine sahip olanların saç yıkama rutinini iyi bir şekilde planlaması gerekiyor. Sık yıkamanın saçları kuruttuğu söylense de bu durum sizin için doğru olmayabilir. Deneme yanılma yoluyla saç yıkama sıklığını belirleyin.

Düzleştirici, fön ve maşa gibi ısıl işlemlerden uzak durun. Saç kremini ve yağını saç derisine yaklaştırmamaya özen gösterin. Saçlarınızı gün içinde çok ellememeye ve daha az taramaya çalışın.