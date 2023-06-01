Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler

Yaz sıcakları bastırmadan önce saçlarınızdaki kırıkları aldırmak, güneşin saçınıza vereceği zararı azaltacaktır.
Saçlarınızı güneşten korumak için ilk olarak teması azaltmalısınız. Bu sebeple şapka ya da bandana kullanmak size yardımcı olacaktır.
Güneşin zararlı etkilerinden saçlarınızı korumak için UV filtreli saç ürünleri kullanın. Saçlarınızın yapısında bozulmaların meydana gelmemesi için bakım rutinlerinize UV filtreli ürünleri ekleyebilirsiniz.
Yüzdüğünüz zaman saçınızda daha az tuz ve klor kalması için saçınızı hafifçe ıslatın. Özellikle sarı saç kullananlar, saç rengini bu şekilde daha uzun süre koruyabilir.
Güneş ışınları, saçınızdaki proteinlere zarar verebilir. Siz de bu zararı önlemek için protein ve keratin içeren bakım ürünleri kullanmalısınız.
Güneşin yoğun etkileri sebebiyle yıpranmış saçlarınızı şekillendirirken ısından uzak durmanız gerekiyor. Bu sebeple yaz döneminde saçlarınızı ısısız bir şekilde şekillendirebilirsiniz.
Güneş ışınlarının yıpratıcı etkisi sonucu kuruyan saçlarınıza nemini geri kazandırmak için bol bol su içmelisiniz.