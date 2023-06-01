Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler

Yaz aylarının gelişiyle güneşin yıpratıcı etkisinden saçlarınızı korumanız için uygulayacağınız bakım rutinleri önem kazandı. İşte saçlarınızı güneşten korumak için yapabilecekleriniz...

Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler - 1

1- SAÇLARINIZI KESTİRİN

Yaz sıcakları bastırmadan önce saçlarınızdaki kırıkları aldırmak, güneşin saçınıza vereceği zararı azaltacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler - 2

2- ŞAPKA YA DA EŞARP KULLANIN

Saçlarınızı güneşten korumak için ilk olarak teması azaltmalısınız. Bu sebeple şapka ya da bandana kullanmak size yardımcı olacaktır.

Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler - 3

3- UV FİLTRELİ SAÇ ÜRÜNLERİ KULLANIN

Güneşin zararlı etkilerinden saçlarınızı korumak için UV filtreli saç ürünleri kullanın. Saçlarınızın yapısında bozulmaların meydana gelmemesi için bakım rutinlerinize UV filtreli ürünleri ekleyebilirsiniz.

Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler - 4

4- SAÇINIZI NEMLENDİRİN

Yüzdüğünüz zaman saçınızda daha az tuz ve klor kalması için saçınızı hafifçe ıslatın. Özellikle sarı saç kullananlar, saç rengini bu şekilde daha uzun süre koruyabilir.

Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler - 5

5- SAÇ BAKIMINIZI İHMAL ETMEYİN

Güneş ışınları, saçınızdaki proteinlere zarar verebilir. Siz de bu zararı önlemek için protein ve keratin içeren bakım ürünleri kullanmalısınız.

Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler - 6

6- SAÇLARINIZI YÜKSEK ISIDAN UZAK TUTUN

Güneşin yoğun etkileri sebebiyle yıpranmış saçlarınızı şekillendirirken ısından uzak durmanız gerekiyor. Bu sebeple yaz döneminde saçlarınızı ısısız bir şekilde şekillendirebilirsiniz.

Saçlarınızı güneşten korumak için uygulayabileceğiniz yöntemler - 7

7- BOL BOL SU İÇİN

Güneş ışınlarının yıpratıcı etkisi sonucu kuruyan saçlarınıza nemini geri kazandırmak için bol bol su içmelisiniz.

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