Sezonun yükselen trendi: Platform topuk

Haberler - ntv.com.tr | 08.04.2022 - 09:04 - Son Güncelleme : 08.04.2022 - 09:10

Ne kadar yüksek, o kadar iyi diyenlerin bu sezon severek kullanacağı platform ayakkabılar birbirinden farklı modelleriyle sizi bekliyor. Disko döneminde altın çağını yaşayan bu yüksek ayakkabılarla sezonu karşılamaya hazırlanın.

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 1

Platform ayakkabılar geri dönüyor! 70’li yıllarda dans pistininin tozunu attıran ardından 90’lı yıllarda Punk modasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen platform ayakkabılar, 2022 İlkbahar-Yaz sezonun en popüler modellerinden biri.

(Moschino)

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 2

16. yüzyıllarda Venediklilerin elbiseleri yere sürünmesin diye giydiği platfrom ayakkabılar, 1930’lu yıllarda Hollywood’un ikonik oyuncularının sıklıkla tercih ettiği bir modele dönüştü.

(Sportmax)

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 3

Bratz-doll oyuncaklarından ilham alan Versace, platform ayakkabı tasarımıyla sezonun en popüler modellerinden birini sunuyor.

(Doja Cat)

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 4

Özellikle boyu kısa kadınların severek kullandığı platform ayakkabılar, topuk yüksekliğiyle kişinin boyunu bir hayli uzatıyor.

(Lady Gaga)

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 5

Platform ayakkabıları sandalet modeliyle harmanlayan bu model, tokalı ince bantlarıyla zarif bir bahar şıklığı sunuyor.

(Acne Studios)

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 6

Genç pop yıldızı Olivia Rodrigo, Beyaz saray ziyaretinde Giuseppe Zanotti imzalı platform topuklu ayakkabıları tercih ediyor. Şarkıcı bilekten bağlı bu modeli, kısa çoraplarla kombinledi.

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 7

Platform topuklu ayakkabıları giyerken dikkatli bir şekilde yürümekte fayda var. Oldukça yüksek olmaları bir yere takılmanıza ve kolayca yere düşmenize sebep olabilir.

(Lanvin)

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 8

Platform topuklar yalnızca topuk yüksekliği anlamına gelmiyor. Ayakkabının tabanının tamamen yükselmesi de platform etkisi yaratıyor.

(Etro)

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 9

Mary Jane de denilen bantlı ayakkabılara platform ekleyen Simona Roche, tabanları kabartma detaylarıyla süslüyor.

İşte sezonun önce çıkan platform topukları...

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 10

Chloe

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 11

Gucci

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 12

Stella McCartney

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 13

Christian Louboutin

Sezonun yükselen trendi: Platform topuk - 14

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