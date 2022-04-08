Sezonun yükselen trendi: Platform topuk

Haberler - ntv.com.tr | 08.04.2022 - 09:04 - Son Güncelleme : 08.04.2022 - 09:10
Platform ayakkabılar geri dönüyor! 70’li yıllarda dans pistininin tozunu attıran ardından 90’lı yıllarda Punk modasının vazgeçilmez bir parçası haline gelen platform ayakkabılar, 2022 İlkbahar-Yaz sezonun en popüler modellerinden biri.
(Moschino)
16. yüzyıllarda Venediklilerin elbiseleri yere sürünmesin diye giydiği platfrom ayakkabılar, 1930’lu yıllarda Hollywood’un ikonik oyuncularının sıklıkla tercih ettiği bir modele dönüştü.
(Sportmax)
Bratz-doll oyuncaklarından ilham alan Versace, platform ayakkabı tasarımıyla sezonun en popüler modellerinden birini sunuyor.
(Doja Cat)
Özellikle boyu kısa kadınların severek kullandığı platform ayakkabılar, topuk yüksekliğiyle kişinin boyunu bir hayli uzatıyor.
(Lady Gaga)
Platform ayakkabıları sandalet modeliyle harmanlayan bu model, tokalı ince bantlarıyla zarif bir bahar şıklığı sunuyor.
(Acne Studios)
Genç pop yıldızı Olivia Rodrigo, Beyaz saray ziyaretinde Giuseppe Zanotti imzalı platform topuklu ayakkabıları tercih ediyor. Şarkıcı bilekten bağlı bu modeli, kısa çoraplarla kombinledi.
Platform topuklu ayakkabıları giyerken dikkatli bir şekilde yürümekte fayda var. Oldukça yüksek olmaları bir yere takılmanıza ve kolayca yere düşmenize sebep olabilir.
(Lanvin)
Platform topuklar yalnızca topuk yüksekliği anlamına gelmiyor. Ayakkabının tabanının tamamen yükselmesi de platform etkisi yaratıyor.
(Etro)
Mary Jane de denilen bantlı ayakkabılara platform ekleyen Simona Roche, tabanları kabartma detaylarıyla süslüyor.
İşte sezonun önce çıkan platform topukları...
Chloe
Gucci
Stella McCartney
Christian Louboutin
D'Accori