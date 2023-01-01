Son dönemin popüler saç trendi: Co-Washing

Saç bakımında yeni trendlerden biri olan Co-Washing tekniği, saçları yıkarken şampuan yerine saç kremi kullanmak anlamına geliyor.
Co-washing ise bir tür kısaltma olarak kullanılıyor. Trendin asıl ismi ise saç kremiyle yıkamak anlamına gelen conditioner washing.
Co-washing trendini uygularken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tercih edeceğiniz saç kreminin silikon içermemesidir. Kimyasal içeriğe sahip olmayan saç kremleri kullanarak yıkama yapmak özellikle de kıvırcık saç tipine sahip olan kişilerin adeta kurtarıcısı haline gelebilir.
Co-washing trendinin bir diğer önemli kısmı ise saçlarınızı masaj yaparak nazikçe yıkamaktan geçiyor.
Co-washing yöntemini kullandıktan sonra saçınızı doğal şeklini bozabilme ihtimali olan tarak, havlu gibi ürünleri kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor.
Memnun kalacağınız, temiz içerikli bir saç kremi seçtikten sonra; saçlarınızı ıslatın, ardından az miktarda saç kremini alın ve tıpkı şampuanlarken yaptığınız gibi parmak uçlarınızı kullanarak nazikçe ovmak için tüm saç derinize masaj yapın.
Ardından, her zamanki gibi düzenli miktarda saç kremi alın, parmaklarınızla veya geniş dişli bir tarakla dolaşan kısımları dikkatlice açın ve saç kremini saçınızın uzunluğu boyunca yayın.