Son dönemin popüler saç trendi: Co-Washing

Saç bakımında yeni trendlerden biri olan Co-Washing tekniği, saçları yıkarken şampuan yerine saç kremi kullanmak anlamına geliyor.

Co-washing ise bir tür kısaltma olarak kullanılıyor. Trendin asıl ismi ise saç kremiyle yıkamak anlamına gelen conditioner washing.