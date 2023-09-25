Sonbahar makyajı önerileri

Maskara ile kirpiklerinizi uzun ve dolgun gösterebilirsiniz. Gözlerinizi daha da belirginleştirmek için siyah veya kahverengi eyeliner kullanabilirsiniz.

Sonbahar makyajına hafif bir ışıltı eklemek isterseniz, altın veya bronz renklerde aydınlatıcı kullanabilirsiniz. Bu, yüzünüzü canlandırabilir.