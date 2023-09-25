Sonbahar makyajı önerileri
Sıcak yaz günlerinden sonra hava ve renklerin değişmeye başladığı sonbahar mevsiminde, makyajımızı doğal tonlardan esinlenerek yapıyoruz. İşte sonbahara uygun makyajın sırları...
Sonbaharın gelmesiyle birlikte cilt genellikle kurumaya başlar. Makyaj öncesinde iyi bir nemlendirici kullanarak cildinizi nemlendirin. Ayrıca güneş koruyucu kullanmaya devam etmek önemli.
Doğal bir görünüm elde etmek için hafif, yarı mat bir fondöten tercih edin. Cilt tonunuza uygun bir renk seçerek cildinizin kusurlarını örtün.
Gözlerde toprak tonları ve sıcak renkler sonbahar makyajının vazgeçilmezidir. Kahverengi, bronz, turuncu ve bakır gibi renklerle göz makyajı yapabilirsiniz. Dumanlı göz makyajı da sonbahar için uygun bir seçenek olabilir.