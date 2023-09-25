Sonbahar makyajı önerileri

Sıcak yaz günlerinden sonra hava ve renklerin değişmeye başladığı sonbahar mevsiminde, makyajımızı doğal tonlardan esinlenerek yapıyoruz. İşte sonbahara uygun makyajın sırları...

Sonbahar makyajı önerileri - 1

Sonbaharın gelmesiyle birlikte cilt genellikle kurumaya başlar. Makyaj öncesinde iyi bir nemlendirici kullanarak cildinizi nemlendirin. Ayrıca güneş koruyucu kullanmaya devam etmek önemli.

Doğal bir görünüm elde etmek için hafif, yarı mat bir fondöten tercih edin. Cilt tonunuza uygun bir renk seçerek cildinizin kusurlarını örtün.

Gözlerde toprak tonları ve sıcak renkler sonbahar makyajının vazgeçilmezidir. Kahverengi, bronz, turuncu ve bakır gibi renklerle göz makyajı yapabilirsiniz. Dumanlı göz makyajı da sonbahar için uygun bir seçenek olabilir. 

N-LIFE HABERLERİ

Sonbahar makyajı önerileri - 2

Dudaklarda daha koyu renkler tercih edebilirsiniz. Vişne, şarap rengi, toprak tonları veya mat kahverengi rujlar sonbaharın sıcak tonlarını yansıtır.

Elmacık kemiklerinizi vurgulamak için bronzlaştırıcı veya doğal bir allık kullanabilirsiniz. Bu, yüzünüze ısı ve boyut katacaktır.

Sonbahar makyajı önerileri - 3

Kaşlarınızı düzeltmek ve doldurmak sonbahar makyajının önemli bir parçasıdır. Kaş kalemi veya toz kullanarak kaşlarınızı şekillendirin.

Sonbahar makyajı önerileri - 4

Maskara ile kirpiklerinizi uzun ve dolgun gösterebilirsiniz. Gözlerinizi daha da belirginleştirmek için siyah veya kahverengi eyeliner kullanabilirsiniz.

Sonbahar makyajına hafif bir ışıltı eklemek isterseniz, altın veya bronz renklerde aydınlatıcı kullanabilirsiniz. Bu, yüzünüzü canlandırabilir.

Sonbahar makyajı önerileri - 5

Makyajınızı günün sonunda mutlaka temizleyin ve cildinizi nemlendirin. Temiz bir cilt, sağlıklı bir cilt demektir.

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