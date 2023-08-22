Sonbaharda saç dökülmesini önlemenin yolları

SAÇ BAKIMINI AKSATMAMAK

Saçlarınızı kendi tipine uygun olarak ılık suyla yıkamalısınız. Kuru saçlara sahipseniz haftada 2-3 kere, yağlı saçlarınız var ise her gün yıkayabilir.



Bununla birlikte kendi saç tipinize uygun bakım maskesi kullanıp, serumlarla besleyerek zayıflamış saçlarınızın canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.