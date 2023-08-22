Sonbaharda saç dökülmesini önlemenin yolları

Yaz boyunca güneş ışınlarına, tuzlu ya da klorlu sulara maruz kalan saçlarınız zayıf düştüğü için daha fazla dökülebilir. Peki sonbaharda dökülen saçlara nasıl bakım yapmalıyız. İşte dökülmeye önleyecek 4 yöntem...

Sonbaharda saç dökülmesini önlemenin yolları - 1

SAĞLIKLI BESLENME

Beslenme tarzınızın saç sağlığınıza etkisi yüksektir. Avokado, badem, hindistan cevizi yağı, somon ve chia tohumu gibi yağ asitleri açısından zengin yiyecekler eklemek sağlıklı saçları desteklemeye yardımcı olabilir.

Öte yandan saç dökülmesinin önüne geçmek için yeterli miktarda protein alabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Sonbaharda saç dökülmesini önlemenin yolları - 2

SAÇ BAKIMINI AKSATMAMAK

Saçlarınızı kendi tipine uygun olarak ılık suyla yıkamalısınız. Kuru saçlara sahipseniz haftada 2-3 kere, yağlı saçlarınız var ise her gün yıkayabilir.

Bununla birlikte kendi saç tipinize uygun bakım maskesi kullanıp, serumlarla besleyerek zayıflamış saçlarınızın canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Sonbaharda saç dökülmesini önlemenin yolları - 3

ISI KULLANMAYIN

Mevsimsel saç dökülmesinin etkilerini azaltmak için saçınızı daha az şekillendirmeye çalışın. Çünkü ısı, hasar görmüş saçlara çok zarar verebilir.

Sonbaharda saç dökülmesini önlemenin yolları - 4

DÜZENLİ SAÇ KESİMİ

Saçlarınızı düzenli kestirerek, saç uçlarınızdaki kırıklardan kurtulabilir ve daha sağlıklı hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

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