Sonbaharda saç dökülmesini önlemenin yolları
Yaz boyunca güneş ışınlarına, tuzlu ya da klorlu sulara maruz kalan saçlarınız zayıf düştüğü için daha fazla dökülebilir. Peki sonbaharda dökülen saçlara nasıl bakım yapmalıyız. İşte dökülmeye önleyecek 4 yöntem...
SAĞLIKLI BESLENME
Beslenme tarzınızın saç sağlığınıza etkisi yüksektir. Avokado, badem, hindistan cevizi yağı, somon ve chia tohumu gibi yağ asitleri açısından zengin yiyecekler eklemek sağlıklı saçları desteklemeye yardımcı olabilir.
Öte yandan saç dökülmesinin önüne geçmek için yeterli miktarda protein alabilirsiniz.