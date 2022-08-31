Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu

STANLEY KUBRICK KİMDİR?

Sinema tarihinin en başarılı yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Kubrick, mükemmelliyetçi bakış açısı ve entelektüel sembolizmi ile öne çıkıyordu. Yönetmen, Lolita, Dr. Strangelove, 2001: Bir Uzay Macerası, Otomatik Portakal, The Shining, Full Metal Jacket gibi başarılı filmler yönetti. Yönetmen Oscar, BAFTA ve Altın Küre'de pek çok adaylığa layık görüldü.