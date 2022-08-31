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Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu

Haberler - ntv.com.tr | 31.08.2022 - 11:00 - Son Güncelleme : 31.08.2022 - 11:04

Cinnet, Otomatik Portakal ve 2001: Uzay Macerası gibi kült filmlere imza atan ünlü yönetmen Stanley Kubrick’in filmleri, İtalyan lüks moda markası Gucci’ye yeni sezon kampanyasında ilham oldu.

Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu - 1

İtalyan lüks moda markası , 2022 sonbahar kampanyası için ABD’li yönetmen Stanley Kubrick’ten esinlendi.

Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu - 2

Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele’nin ünlü yönetmenin filmlerinden ilham alarak yarattığı kampanya, lüks modayı sinema klasikleriyle buluşturdu.

Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu - 3

Cinnet (The Shining), Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) ve 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey) filmlerinin sahnelerini yeniden canlandıran markanın çekimlerini Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggot gerçekleştirdi.

Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu - 4

“ZAMANININ ÖTESİNDEYDİ”

“Kubrick zamanının ötesindeydi” diyen kreatif direktör Michele, yönetmenin kalıpları yıkması ve etiketleri yok saymasının her zaman kendisine ilham verdiğini söyledi.

Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu - 5

Markanın 2022-2023 Sonbahar/Kış koleksiyonu "Exquisite Gucci" adını taşıyor.

Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu - 6

STANLEY KUBRICK KİMDİR?

Sinema tarihinin en başarılı yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Kubrick, mükemmelliyetçi bakış açısı ve entelektüel sembolizmi ile öne çıkıyordu. Yönetmen, Lolita, Dr. Strangelove, 2001: Bir Uzay Macerası, Otomatik Portakal, The Shining, Full Metal Jacket gibi başarılı filmler yönetti. Yönetmen Oscar, BAFTA ve Altın Küre'de pek çok adaylığa layık görüldü.

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