Stanley Kubrick filmleri İtalyan moda markası Gucci'ye ilham oldu

Haberler - ntv.com.tr | 31.08.2022 - 11:00 - Son Güncelleme : 31.08.2022 - 11:04
İtalyan lüks moda markası Gucci, 2022 sonbahar kampanyası için ABD’li yönetmen Stanley Kubrick’ten esinlendi.
Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele’nin ünlü yönetmenin filmlerinden ilham alarak yarattığı kampanya, lüks modayı sinema klasikleriyle buluşturdu.
Cinnet (The Shining), Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) ve 2001: Uzay Macerası (2001: A Space Odyssey) filmlerinin sahnelerini yeniden canlandıran markanın çekimlerini Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve Marcus Piggot gerçekleştirdi.
“Kubrick zamanının ötesindeydi” diyen kreatif direktör Michele, yönetmenin kalıpları yıkması ve etiketleri yok saymasının her zaman kendisine ilham verdiğini söyledi.
Markanın 2022-2023 Sonbahar/Kış koleksiyonu "Exquisite Gucci" adını taşıyor.
Sinema tarihinin en başarılı yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Kubrick, mükemmelliyetçi bakış açısı ve entelektüel sembolizmi ile öne çıkıyordu. Yönetmen, Lolita, Dr. Strangelove, 2001: Bir Uzay Macerası, Otomatik Portakal, The Shining, Full Metal Jacket gibi başarılı filmler yönetti. Yönetmen Oscar, BAFTA ve Altın Küre'de pek çok adaylığa layık görüldü.