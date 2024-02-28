Tarihin en büyük skandallarından birine imza atmıştı: Monica Lewinsky modaya adım attı

CLINTON–LEWINSKY SKANDALI

Clinton–Lewinsky skandalı olarak da adlandırılan hadise, uzun süre dünya gündemini meşgul etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton ile Monica Lewinsky'nin birlikteliği 1995 yılında başladı. O sırada Clinton 49, Lewinsky ise 22 yaşındaydı.

İkilinin ilişkisinin 18 ay sürdüğü biliniyor. Clinton ilk başta ilişki iddialarını reddetti ancak 1998 yılında verdiği ifadede Lewinsky ile "uygunsuz fiziksel bir ilişkisi" olduğunu itiraf etti ve yaptığının "uygunsuz" olduğunu yineledi.