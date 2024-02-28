Tarihin en büyük skandallarından birine imza atmıştı: Monica Lewinsky modaya adım attı
Bir dönem Beyaz Saray'da stajyerlik yapan ve ABD Başkanı Bill Clinton ile yasak aşk yaşayan Monica Lewinsky yıllar sonra bir moda markasının yüzü olarak kamera karşısına geçti.
1995 yılında henüz 21 yaşındayken Beyaz Saray'da stajyer olarak işe başlayan Monica Lewinsky'nin adı, tarihin en büyük skandallarından birine karıştı.
Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile aşk yaşayan Lewinsky, uzun süre gündem olan skandal sonrası gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.