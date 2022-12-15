The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti

The New York Times geçtiğimiz yıl içinde stilini bir araç olarak kullanarak kendini ifade edebilen, günlük yaşam veya kırmızı halı fark etmeksizin her ortamda tarzıyla dikkat çeken ünlü isimleri 'Yılın En Stil Sahibi Ünlüleri' listesine dahil etti. İşte 2022 yılında stiliyle öne çıkan ünlüler...

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 1

BELLA HADID

26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, podyumların en çok aranan modellerinden biri. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan ve moda haftalarının en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ünlü isim, her daim tarz olmayı da başarıyor.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 2

KRALİÇE ELIZABETH

İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı ünvanına sahip olan ve 92 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe II. Elizabeth,  saç stili, şapkaları ve el çantaları ile dikkat çekiyordu.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 3

BEYONCE

Kırmızı halı stiliyle adından sıkça söz ettiren R&B müziğin yıldız ismi Beyonce, yeni albümü 'Renaissance'ın kapak fotoğrafıyla listede yerini aldı.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 4

EMMA CHAMBERLAIN

Emma Chamberlain, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'da Louis Vuitton elbisesi sayesinde adından söz ettirdi.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 5

ANNE HATAWAY

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, New York Moda Haftası'nda Şeytan Marka Giyer filmindeki karakteri gibi giyinerek gündem olmuştu.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 6

HEIDI KLUM

'Cadılar Bayramı kraliçesi' unvanını her sene giydiği dikkat çekici kostümlerle hak ettiğini gösteren ünlü model Heidi Klum, bu sene oltaya takılmış soluncan kılığında Cadılar Bayramı partisine katıldı. Ünlü modelin bu görüntüsü günlerce konuşuldu.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 7

TIMOTHEE CHALAMET

Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen Bones and All filminin kırmızı halısında, pantolonuyla aynı renkte bir şalı boynuna saran yıldız, sırtını tamamen açıkta bırakan görünümüyle erkek kırmızı halı stiline yeni bir soluk getirmişti. Oyuncu, her kırmızı halı görünümünde stiline bir üst seviyeye çıkarmayı başarıyor.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 8

EMMA CORRIN

İngiliz kraliyet hayatını konu alan The Crown dizisinde Prenses Diana karakterine hayat veren ödüllü oyuncu Emma Corrin, Toronto  Film Festivali'ndeki kıyafetiyle dikkat çekmişti.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 9

JULIA FOX

Kanye West ile ayrıldıktan sonra da gündemden düşmeyen Julia Fox, sıra dışı tarzıyla adından söz ettiriyor.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 10

ZENDAYA

Hollywood'un bu yıl gözdesi olan ABD'li oyuncu Zendaya, yıl boyunca katıldığı törenlerdeki kırmızı halı stilleriyle dikkat çekti.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 11

HARRY STYLES

İngiliz müzik grubu One Direction ile yollarını ayırdığı günden beri kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Harry Styles tarzıyla da adından söz ettiriyor.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 12

RIHANNA

Bu yıl anne olan Rihanna, hamilelik sürecinde ve sonrasında da iddialı giyim tarzından hiç ödün vermedi.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 13

DOJA CAT

Grammy Ödülü sahibi Doja Cat, saçlarını ve kaşlarını kazıtması, sosyal medya paylaşımındaki günlük stilleri ve kırmızı halıdaki iddial stiliyle bu yıl adından söz ettirdi.

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 14

BRAD PITT

GQ Dergisi'nin 2022 Ağustos sayısına kapak olan Brad Pitt, bu pozuyla günlerce konuşulmuştu.

İşte The New York Times'ın yılın en şık isimleri listesine giren ünlüler...

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 15

LIZZO

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 16

MARTHA STEWART

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 17

SERENA WILLIAMS

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 18

SARAH SHERMAN

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 19

LEBRON JAMES

The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti - 20

BEN AFFLECK

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