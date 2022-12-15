The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti

BELLA HADID

26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, podyumların en çok aranan modellerinden biri. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan ve moda haftalarının en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ünlü isim, her daim tarz olmayı da başarıyor.