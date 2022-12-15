The New York Times 2022'nin en stil sahibi ünlülerini seçti

26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, podyumların en çok aranan modellerinden biri. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan ve moda haftalarının en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ünlü isim, her daim tarz olmayı da başarıyor.
İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı ünvanına sahip olan ve 92 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe II. Elizabeth, saç stili, şapkaları ve el çantaları ile dikkat çekiyordu.
Kırmızı halı stiliyle adından sıkça söz ettiren R&B müziğin yıldız ismi Beyonce, yeni albümü 'Renaissance'ın kapak fotoğrafıyla listede yerini aldı.
Emma Chamberlain, New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'da Louis Vuitton elbisesi sayesinde adından söz ettirdi.
Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, New York Moda Haftası'nda Şeytan Marka Giyer filmindeki karakteri gibi giyinerek gündem olmuştu.
'Cadılar Bayramı kraliçesi' unvanını her sene giydiği dikkat çekici kostümlerle hak ettiğini gösteren ünlü model Heidi Klum, bu sene oltaya takılmış soluncan kılığında Cadılar Bayramı partisine katıldı. Ünlü modelin bu görüntüsü günlerce konuşuldu.
Venedik Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen Bones and All filminin kırmızı halısında, pantolonuyla aynı renkte bir şalı boynuna saran yıldız, sırtını tamamen açıkta bırakan görünümüyle erkek kırmızı halı stiline yeni bir soluk getirmişti. Oyuncu, her kırmızı halı görünümünde stiline bir üst seviyeye çıkarmayı başarıyor.
İngiliz kraliyet hayatını konu alan The Crown dizisinde Prenses Diana karakterine hayat veren ödüllü oyuncu Emma Corrin, Toronto Film Festivali'ndeki kıyafetiyle dikkat çekmişti.
Kanye West ile ayrıldıktan sonra da gündemden düşmeyen Julia Fox, sıra dışı tarzıyla adından söz ettiriyor.
Hollywood'un bu yıl gözdesi olan ABD'li oyuncu Zendaya, yıl boyunca katıldığı törenlerdeki kırmızı halı stilleriyle dikkat çekti.
İngiliz müzik grubu One Direction ile yollarını ayırdığı günden beri kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Harry Styles tarzıyla da adından söz ettiriyor.
Bu yıl anne olan Rihanna, hamilelik sürecinde ve sonrasında da iddialı giyim tarzından hiç ödün vermedi.
Grammy Ödülü sahibi Doja Cat, saçlarını ve kaşlarını kazıtması, sosyal medya paylaşımındaki günlük stilleri ve kırmızı halıdaki iddial stiliyle bu yıl adından söz ettirdi.
GQ Dergisi'nin 2022 Ağustos sayısına kapak olan Brad Pitt, bu pozuyla günlerce konuşulmuştu.
İşte The New York Times'ın yılın en şık isimleri listesine giren ünlüler...