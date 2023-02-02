Ünlü isimler lüks moda markası için çocukluk halleriyle poz verdi

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Gigi Hadid, Alman merkezli moda markası Hugo Boss için kamera karşısına geçti.
2023 yaz kampanyasını görücüye çıkaran marka, tam bir yıl önce vizyonunda büyük bir değişikliğe gitmişti.
Marka, birinci yılına özel çektiği kampanyada Hadid'in yanı sıra birbirinden ünlü birçok isme yer verdi.
Dünyanın en iyi modellerin biri sayılan Naomi Campbell, Kolombiyalı şarkıcı Maluma, Güney Koreli oyuncu Lee Min-Ho ve İtalyan tenisçi Matteo Berrettini marka için poz verdi.
Fotoğraflar Mikael Jansson tarafından çekildi.