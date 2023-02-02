Ünlü isimler lüks moda markası için çocukluk halleriyle poz verdi

Aralarında model, müzisyen ve oyuncuların bulunduğu bir grup ünlü isim, lüks moda markasının 2023 yaz kampanyası için çocukluk hallerinin olduğu karelerle poz verdi.

Ünlü isimler lüks moda markası için çocukluk halleriyle poz verdi - 1

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Gigi Hadid, Alman merkezli moda markası Hugo Boss için kamera karşısına geçti.

Ünlü isimler lüks moda markası için çocukluk halleriyle poz verdi - 2

2023 yaz kampanyasını görücüye çıkaran marka, tam bir yıl önce vizyonunda büyük bir değişikliğe gitmişti.

Ünlü isimler lüks moda markası için çocukluk halleriyle poz verdi - 3

Marka, birinci yılına özel çektiği kampanyada Hadid'in yanı sıra birbirinden ünlü birçok isme yer verdi.

Ünlü isimler lüks moda markası için çocukluk halleriyle poz verdi - 4

Dünyanın en iyi modellerin biri sayılan Naomi Campbell, Kolombiyalı şarkıcı Maluma, Güney Koreli oyuncu Lee Min-Ho ve İtalyan tenisçi Matteo Berrettini marka için poz verdi.

Ünlü isimler lüks moda markası için çocukluk halleriyle poz verdi - 5

Fotoğraflar Mikael Jansson tarafından çekildi.

N-LIFE HABERLERİ

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