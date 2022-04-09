Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi

Haberler - ntv.com.tr | 09.04.2022 - 09:47
Son yıllarda yükselişe geçen estetik uygulamaları, daha genç ve sağlıklı bir cilt vadediyor. Ancak ev ortamında deneyecebileceğiniz bazı yöntemler hem daha sıkı hem de aydınlık bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir.
Buz küplerini güzellik rutinine dahil eden ünlü isimlerden ilham almaya ne dersiniz?
Günümüzün en popüler modellerinden Bella Hadid, makyaj artisti Isamaya Ffrench’in sosyal medya hesabından güzellik sırrını paylaştı; buz küpleriyle dolu bir kase su! Makyaj öncesi bu kaseye yüzünü daldıran 25 yaşındaki model, sosyal medyada trend oldu.
Sosyal medyada büyük ses getiren bu uygulama aslında daha önce birçok defa denenmiş bir yöntem. Korelilerin cilt bakım rutinlerinde sık sık kullandığı buz terapisini daha önce Jennifer Aniston ve Irina Shayk gibi isimler bakım rutinlerine dahil ettiklerini duyurmuştu.
Ünlü Rus model Irina Shayk buz küplerini direkt olarak yüzüne sürerek kan dolaşımını arttırdığını ve daha aydınlık bir cilde sahip olduğunu paylaşmıştı.
Buz terapisi aslında bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan ‘kriyoterapi’ uygulamasının farklı bir versiyonu.
Bella Hadid gibi yüzünüzü buz dolu bi suya daldırıp 20-30 saniye kadar bekletebilirsiniz ya da buz küplerini elinize alıp yüzünüze sürebilirsiniz. Hangi yöntem sizin için kolaysa onu denemenizi öneririz.
Soğuk su terapisi de denilen bu yöntemin cildiniz için pek çok yararı bulunuyor;