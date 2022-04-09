Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi

Haberler - ntv.com.tr | 09.04.2022 - 09:47

Güzellik adına bazen enteresan yöntemler denemişsinizdir. Peki buz küplerini yüzünüze sürmeyi hiç denediniz mi? Koreli kadınların uzun zamandır alışkanlık haline getirdiği bu yöntem, ünlülerin sıkı cildinin anahtarını sunuyor.

Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi - 1

Son yıllarda yükselişe geçen estetik uygulamaları, daha genç ve sağlıklı bir cilt vadediyor. Ancak ev ortamında deneyecebileceğiniz bazı yöntemler hem daha sıkı hem de aydınlık bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir. 

Buz küplerini güzellik rutinine dahil eden ünlü isimlerden ilham almaya ne dersiniz?

Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi - 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Günümüzün en popüler modellerinden Bella Hadid, makyaj artisti Isamaya Ffrench’in sosyal medya hesabından güzellik sırrını paylaştı; buz küpleriyle dolu bir kase su! Makyaj öncesi bu kaseye yüzünü daldıran 25 yaşındaki model, sosyal medyada trend oldu.

Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi - 3

Sosyal medyada büyük ses getiren bu uygulama aslında daha önce birçok defa denenmiş bir yöntem. Korelilerin cilt bakım rutinlerinde sık sık kullandığı buz terapisini daha önce Jennifer Aniston ve Irina Shayk gibi isimler bakım rutinlerine dahil ettiklerini duyurmuştu.

Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi - 4

Ünlü Rus model Irina Shayk buz küplerini direkt olarak yüzüne sürerek kan dolaşımını arttırdığını ve  daha aydınlık bir cilde sahip olduğunu paylaşmıştı.

Buz terapisi aslında bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan ‘kriyoterapi’ uygulamasının farklı bir versiyonu.

Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi - 5

NASIL UYGULAMALI?

Bella Hadid gibi yüzünüzü buz dolu bi suya daldırıp 20-30 saniye kadar bekletebilirsiniz ya da buz küplerini elinize alıp yüzünüze sürebilirsiniz. Hangi yöntem sizin için kolaysa onu denemenizi öneririz.

Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi - 6

Soğuk su terapisi de denilen bu yöntemin cildiniz için pek çok yararı bulunuyor;

  • Geniş gözeneklerin görünümünü azaltır
  • Sabahları şişkinliğinin inmesine yardımcı olur
  • Yüzeysel kırışıkları azaltır
  • Kan dolaşımını arttırır
  • Daha aydınlık bir cilt vadeder

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