Ünlülerin güzellik sırrı: Buz terapisi

Son yıllarda yükselişe geçen estetik uygulamaları, daha genç ve sağlıklı bir cilt vadediyor. Ancak ev ortamında deneyecebileceğiniz bazı yöntemler hem daha sıkı hem de aydınlık bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir.

Buz küplerini güzellik rutinine dahil eden ünlü isimlerden ilham almaya ne dersiniz?