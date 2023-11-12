Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler

BONUS: PEELİNG VE MASKE

Ciltteki ölü deriyi temizlemek, pürüzsüz, canlı bir görünüm elde etmek için haftada bir ya da iki gün peeling yapabilirsiniz.

Eğer peeling uygulaması yapmak istemiyorsanız cilt tipinize uygun bir gece maskesi uygulaması ile cildin kuru bölgelerindeki ölü derileri temizleyebilir, arınmış, aydınlık ve canlı bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz.