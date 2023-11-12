Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler

Gün boyu makyaja, kire ya da strese maruz kalan cildiniz doğru şekilde bakım yapmadığınızda erken yaşlanacaktır. Bu sebeple hücrelerin yenilenmesi için gece bakımı da oldukça önemlidir. Peki gece cilt bakım rutininde nelere dikkat etmelisiniz?

Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 1

Sabahları yapılan makyajı temizlemek, kirden arındırmak, tüm gün boyunca yıpranan, yorulan cildi dinlendirmek için gece cilt bakımına dikkat etmek oldukça önemlidir.

Gece cilt bakımı sırasıyla; temizleme, tonik, serum, nemlendirici, göz kremi ve dudak nemlendirici şeklinde olmalıdır. Haftada bir kez gece uygulayacağın peeling ve gece maskesi de cilt bakımınıza etkili bir destek olacaktır.

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Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 2

1- TEMİZLİK

Gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını önleyen makyajınızı mutlaka uyumadan önce temizlemelisiniz. Cildiniz için size en uygun yüz temizleme jeli ya da köpüğü kullanabilirsiniz.

Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 3

2- TONİK UYGULAMASI

Tonik, cildin yağ dengesini düzenleyerek, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle cilt tipinize uygun bir toniği gece rutininize eklemeyi unutmayın.

Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 4

3- SERUM

Serumlar cildin gece onarılma ve yenilenme sürecine çok büyük katkı sağlar. Bu sebeple gece cilt bakımında serum uygulaması ihmal edilmemelidir.

Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 5

4- NEMLENDİRİCİ

Cildinizin sağlıklı olması ve öyle görünmesi için neme doymuş olması gerekir. Bu sebeple düzenli bir nemlendirici kullanmak önemlidir. Gece rutinine uygun bir nemlendirici, siz uykudayken cilt bariyerinizi de onarmaya yardımcı olacaktır.

Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 6

5- GÖZ ÇEVRESİ KREMİ

İnce bir yapıya sahip olan göz çevresinin nem dengesinin sağlanması için düzenli olarak göz kremi uygulanması gerekir. Gece rutininize ekleyeceğiniz göz kremi; göz çevresini nemlendirir, kırışıklık oluşumunu engeller.

Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 7

6- DUDAK NEMLENDİRİCİSİ

Gün boyu kuruyan ya da nemini, canlılığını kaybeden dudaklarınız için de doğal bir içeriğe sahip bir lip balm kullanarak rutininizi tamamlayabilirsiniz.

Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 8

BONUS: PEELİNG VE MASKE

Ciltteki ölü deriyi temizlemek, pürüzsüz, canlı bir görünüm elde etmek için haftada bir ya da iki gün peeling yapabilirsiniz.

Eğer peeling uygulaması yapmak istemiyorsanız cilt tipinize uygun bir gece maskesi uygulaması ile cildin kuru bölgelerindeki ölü derileri temizleyebilir, arınmış, aydınlık ve canlı bir cilt görünümüne kavuşabilirsiniz.

Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler - 9

YASTIK KILIFLARINA DİKKAT

Öte yandan kiri ve tozu içerisinde tutan yastık kılıflarınızı düzenli olarak temizlemek cildiniz için önemli bir detaydır.

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