Uyumadan önce cildinizi nasıl temizlemelisiniz? Gece bakım rutini için tavsiyeler
Gün boyu makyaja, kire ya da strese maruz kalan cildiniz doğru şekilde bakım yapmadığınızda erken yaşlanacaktır. Bu sebeple hücrelerin yenilenmesi için gece bakımı da oldukça önemlidir. Peki gece cilt bakım rutininde nelere dikkat etmelisiniz?
Sabahları yapılan makyajı temizlemek, kirden arındırmak, tüm gün boyunca yıpranan, yorulan cildi dinlendirmek için gece cilt bakımına dikkat etmek oldukça önemlidir.
Gece cilt bakımı sırasıyla; temizleme, tonik, serum, nemlendirici, göz kremi ve dudak nemlendirici şeklinde olmalıdır. Haftada bir kez gece uygulayacağın peeling ve gece maskesi de cilt bakımınıza etkili bir destek olacaktır.