Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista, İtalyan moda markası için poz verdi

1990’lı yılların en popüler süper modellerinden biri olan Linda Evangelista yaptırdığı bir yağ uygulamasının ardından yaşadığı zor günleri geride bıraktı. Ünlü model, ünlü İtalyan moda markası Fendi için kamera karşısına geçti.
Moda dünyasının en tanınan isimlerinden Steven Meisel’e poz veren Evangelista, Fendi markasının klasik Baguette çanta modelinin yeni sezon kampanyasında yer aldı.
Geçtiğimiz temmuz ayında kampanyanın ilk görsellerini yayınlanan Fendi, modelin Baguette çantayla poz verdiği yeni kareleri yayınladı.
Çantanın 25. yılına özel, mücevher markası Tiffany & Co. ile çalışan Fendi, birbirinden renkli görseller paylaştı.
Fendi Baguette çanta, 1997 yılında markanın kurucularından Silvia Venturini Fendi tarafından tasarlandı.
Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası zor günler yaşayan model, 15 yıl sonra podyumda yürümüştü. Fendi’nin ikonik çanta modeli ‘baguette’ için düzenlenen defileye katılan model, podyuma çıkarak herkesi şaşırttı.
Evangelista, moda tasarımcıları Silvia Fendi, Kim Jones ve Marc Jacobs eşliğinde podyuma çıktı.
Uzun bir süredir gözlerden uzak olan 90’lı yılların popüler süper modelİ İngiliz Vogue’un kapak yıldızı olmuştu.
Fotoğrafçı Steven Meisel’e poz veren model, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yeni görünümüyle dikkat çekti. Model dergiye verdiği röportajda, yaptırdığı bir operasyon nedeniyle kalıcı deformasyona uğrayan yüzüyle ilgili konuştu.
Makyaj artisti Pat McGrath’in yüzünü bantlarla gerdirdiğini belirten 56 yaşındaki model, “Gerçek hayatta çenem ve boynum böyle görünmüyor. Yüzümde bantlarla sokakta böyle dolaşamam. Kendimi olduğum halimle sevmeye çalışıyorum” dedi.
Kanadalı eski model, fotoğraf çekimlerinin kafasında fantezi dünyaları yarattığını ve tüm özgüvenini bu fotoğraflar sayesinde yeniden kazandığını dile getirdi.
Akıl sağlığının henüz tamamen iyileşmediğini belirten Evangelista, sektörden ve ailesinden aldığı destek için çok minettar olduğunu belirtti. Model kariyeriyle ilgili “Beni artık mayo giyerken göremeyeceksiniz, O kesin bir şey. Artık bir şeyi sıkıştırmadan, bantlamadan veya bastırmadan bir iş bulmam kolay olmayacak” dedi.
Model yaşadığı olumsuz deneyimden sonra depresyona girdiğini “Çok utanmıştım. Sıfır kaloriyle yaşamayı düşünüyordum ve sadece su içiyordum. Ya da bazen sadece bir kereviz sapı veya elma yerdim. Aklımı kaybediyordum” ifadeleriyle açıkladı.
Kanadalı eski model, “Benim Gerçeğim, Benim Hikayem” başlığıyla yayınladığı sosyal medya gönderisinde, yağ aldırma operasyonuna dair detaylı açıklamalarda bulunmuştu.
“Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım” diyen Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlattı.