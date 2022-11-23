Vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista, İtalyan moda markası için poz verdi

İŞ BULMASI ZORLAŞTI

Akıl sağlığının henüz tamamen iyileşmediğini belirten Evangelista, sektörden ve ailesinden aldığı destek için çok minettar olduğunu belirtti. Model kariyeriyle ilgili “Beni artık mayo giyerken göremeyeceksiniz, O kesin bir şey. Artık bir şeyi sıkıştırmadan, bantlamadan veya bastırmadan bir iş bulmam kolay olmayacak” dedi.

Model yaşadığı olumsuz deneyimden sonra depresyona girdiğini “Çok utanmıştım. Sıfır kaloriyle yaşamayı düşünüyordum ve sadece su içiyordum. Ya da bazen sadece bir kereviz sapı veya elma yerdim. Aklımı kaybediyordum” ifadeleriyle açıkladı.