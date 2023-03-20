Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve oyuncu Chloe Moretz model oldu

Ünlü oyuncu Will Smith'in kendisi gibi oyuncu olan oğlu Jaden Smith ve son dönemde kariyerinde yükselişe geçen Chloe Grace Moretz, Fransız moda devi için poz verdi.

Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve oyuncu Chloe Moretz model oldu - 1

Son dönemde "The Peripheral" dizisiyle yıldızı parlayan Chloe Grace Moretz, marka elçisi olduğu Louis Vuitton için kamera karşısına geçti.

N-LIFE HABERLERİ

Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve oyuncu Chloe Moretz model oldu - 2

Çocuk yaştan beri sayısız filmde rol alan oyuncuya, kampanyada Will Smith'in oğlu Jaden Smith eşlik etti.

Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve oyuncu Chloe Moretz model oldu - 3

Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Smith, kırmızı halıda sık sık tercih ettiği marka ile daha önce de çalışmıştı.

Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve oyuncu Chloe Moretz model oldu - 4

"Louis Vuitton LV Archlight 2.0" adını taşıyan kampanya çekiminde spor ayakkabı modeli oldukça dikkat çekti.

Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve oyuncu Chloe Moretz model oldu - 5

Deri tasarımların, mini elbiselerin ve platform ayakkabıların öne çıktığı koleksiyon, 2018'de tanıtılan tasarımların güncellenmiş hallerini sunuyor.

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