Will Smith'in oğlu Jaden Smith ve oyuncu Chloe Moretz model oldu

Son dönemde "The Peripheral" dizisiyle yıldızı parlayan Chloe Grace Moretz, marka elçisi olduğu Louis Vuitton için kamera karşısına geçti.
Çocuk yaştan beri sayısız filmde rol alan oyuncuya, kampanyada Will Smith'in oğlu Jaden Smith eşlik etti.
Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Smith, kırmızı halıda sık sık tercih ettiği marka ile daha önce de çalışmıştı.
"Louis Vuitton LV Archlight 2.0" adını taşıyan kampanya çekiminde spor ayakkabı modeli oldukça dikkat çekti.
Deri tasarımların, mini elbiselerin ve platform ayakkabıların öne çıktığı koleksiyon, 2018'de tanıtılan tasarımların güncellenmiş hallerini sunuyor.