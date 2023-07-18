Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri
Çiçekli, transparan, uzun veya mini... Evet elbiselerden söz ediyoruz! Uçuş uçuş elbiseler yaz gardırobunun belki de en kurtarıcı parçası. Bu yılın en güzel yanı ise çeşitlilik. Birbirinden farklı modeller, desenler ve kalıplar yaz ruhunu yansıtmak için adeta birbiriyle yarışıyor. İşte ünlü isimlerden ilham alabileceğiniz görünümler...
Midi boy elbisenizi, topuklu yerine parmak arası terlik ile kombinleyerek bir farklılık yaratabilirsiniz. Mikro çanta ve ince küpe dokunuşu ise stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak.
(Hande Erçel)