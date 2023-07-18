Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri

Çiçekli, transparan, uzun veya mini... Evet elbiselerden söz ediyoruz! Uçuş uçuş elbiseler yaz gardırobunun belki de en kurtarıcı parçası. Bu yılın en güzel yanı ise çeşitlilik. Birbirinden farklı modeller, desenler ve kalıplar yaz ruhunu yansıtmak için adeta birbiriyle yarışıyor. İşte ünlü isimlerden ilham alabileceğiniz görünümler...

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 1

Midi boy elbisenizi, topuklu yerine parmak arası terlik ile kombinleyerek bir farklılık yaratabilirsiniz. Mikro çanta ve ince küpe dokunuşu ise stilinizi bir üst seviyeye taşıyacak.

(Hande Erçel)

N-LIFE HABERLERİ

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 2

Bronz teninizi vurgulamak için neon renklerden dah iyi bir seçenek olamaz.

(Serenay Sarıkaya)

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 3

Uçuş uçuş elbiseleri rafa kaldıran dar kesim elbiseler, vücut hatlarınızı vurgulamanıza yardımcı olacak.

(Burcu Esmersoy)

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 4

Cut-out detaylı elbiseler her sezon revaçta! Hailey Bieber'ın "latte makyajıyla" uyumlu elbisesi, bir akşam yemeği için size de ilham olabilir.

(Hailey Bieber)

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 5

Maskülen bir hava taşıyan yaka detayıyla dikkat çeken gömlek elbiseler hem şık hem de rahat bir görünüm.

(Caroline Daur)

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 6

Yazın renkli ruhunu stiliyle yansıtmak isteyenler, çok renkli ve desenli tasarımları gardırobuna dahil edebilir.

(Leonie Hanne)

İşte ilham alabileceğiniz yaz elbiseleri...

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 7

(Dua Lipa)

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 8

Yasemin Özilhan

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 9

Elsa Hosk

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 10

Kendall Jenner

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 11

Hande Doğandemir

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 12

Selin Şekerci

Yaz sezonunun en popüler elbise modelleri - 13

Cansu Tosun

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