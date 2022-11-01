Yeni cilt bakım trendi: Skin Cycling

1. Gece: Eksfoliasyon

Cildiniz temizledikte sonra peeling uygulayın. Peelingler tanecikli ise onların yerine asitli peelingler tercih etmelisiniz. Son olarak nemlendirici ile rutini tamamlayın.

2. Gece: Retinoid

Cildinizi temizledikten ve nemlendirdikten sonra retinoid veya retinol içeren bir ürün kullanın.

3. ve 4. Gece: İyileşme

Bu adımda cildin onarılmasına odaklanıyoruz. Cildiniz temizledikten sonra cildin kendini toparlamasına yönelik ürünler kullanmalısınız. Asit ve retinol içeren ürünlerden uzak durmalısınız.

4. geceden sonraki gün, ilk günkü rutine geri dönün.