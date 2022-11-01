Yeni cilt bakım trendi: Skin Cycling

Temizlik, maske, tonik, serum ve nemlendirme... Cilt bakım rutinimizi oluşturan temel adımlar genelde bunlardan oluşuyor. Sağlıklı bir cilt için her gün uyguladığımız bu rutin, TikTok’ta popülerite kazanan ‘skin cycling’ trendiyle farklı bir boyuta ulaşıyor.
TikTok’ta Dr. Whitney Bowe tarafından ortaya atılan bu terim aslında basit bir cilt bakım rutininden bahsediyor. ‘Skin Cycling’de yapmanız gereken 4 farklı uygulamayı döngü halinde devam ettirmek.
Yalnızca akşam uygulamanız gereken bu yöntemde 4 akşam 4 farklı cilt bakımı rutini uygulamanız öneriliyor.
1. Gece: Eksfoliasyon
Cildiniz temizledikte sonra peeling uygulayın. Peelingler tanecikli ise onların yerine asitli peelingler tercih etmelisiniz. Son olarak nemlendirici ile rutini tamamlayın.
2. Gece: Retinoid
Cildinizi temizledikten ve nemlendirdikten sonra retinoid veya retinol içeren bir ürün kullanın.
3. ve 4. Gece: İyileşme
Bu adımda cildin onarılmasına odaklanıyoruz. Cildiniz temizledikten sonra cildin kendini toparlamasına yönelik ürünler kullanmalısınız. Asit ve retinol içeren ürünlerden uzak durmalısınız.
4. geceden sonraki gün, ilk günkü rutine geri dönün.
Hassas bir cilt tipiniz varsa retinoid kullanmadan öncelikle ürünün cildinizde alerjik reaksiyon vermediğinden emin olmalısınız.
Dr. Bowe, herkesin bu 4 gecelik döngüyü deneyebileceğini söylüyor ancak iltihaplı, pürüzlü ve kaşıntılı bir cilde sahipseniz temel rutin cilt bakımınıza geri dönmeniz gerekebilir.
Skin cycling sayesinde cildiniz tahriş etmeden peeling ve retinollerden yararlanabiliyorsunuz. Cilt bakımı rutinini oturtamayanlar ve devamlılık haline getirmekte zorlanan bu döngü sayesinde başarılı sonuçlar elde edebilir.