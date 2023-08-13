Yükselen trend: Barbie botoksu
Barbie filmi etkisi, "Barbie botoksu" adlı yeni bir güzellik akımının doğmasına neden oldu. Boyunlarının daha ince görünmesini isteyenler, önce plastik cerrahların kapısını çalıyor, ardından Tiktok'ta öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaşıyor.
Plastik bir oyuncak bebeğe daha fazla benzemek için estetik uygulama yaptırır mıydınız? Barbie'den ilham alan en son trendin arkasındaki motivasyonun kısmen bu olduğunu söylesek?
"Barbie botoksu" ya da "Traptox", Greta Gerwig'in rekor kıran Barbie filminin gösterilmesinden bu yana büyük bir çılgınlık olarak yayıldı.
Barbie'nin kusursuz görünümünden etkilenen kadınlar, boyunlarını daha ince göstermek amacıyla boyun ve omuz arasındaki bölgeye botoks yaptırmaya başladı.