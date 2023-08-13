Yükselen trend: Barbie botoksu

Barbie filmi etkisi, "Barbie botoksu" adlı yeni bir güzellik akımının doğmasına neden oldu. Boyunlarının daha ince görünmesini isteyenler, önce plastik cerrahların kapısını çalıyor, ardından Tiktok'ta öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaşıyor.

Yükselen trend: Barbie botoksu - 1

Plastik bir oyuncak bebeğe daha fazla benzemek için estetik uygulama yaptırır mıydınız? Barbie'den ilham alan en son trendin arkasındaki motivasyonun kısmen bu olduğunu söylesek?

"Barbie botoksu" ya da "Traptox", Greta Gerwig'in rekor kıran Barbie filminin gösterilmesinden bu yana büyük bir çılgınlık olarak yayıldı.

Barbie'nin kusursuz görünümünden etkilenen kadınlar, boyunlarını daha ince göstermek amacıyla boyun ve omuz arasındaki bölgeye botoks yaptırmaya başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Yükselen trend: Barbie botoksu - 2

Söz konusu botoks, trapez kaslarına enjeksiyon yapılarak bu bölgedeki gerilimin azaltılıp boynun daha ince görünmesini amaçlıyor.

Plastik cerrahlar tarafından uygulanan Barbie botoksu, daha ince bir boyun, pürüzsüz bir silüet ve daha küçük üst gövde çerçevesi sağlıyor.

Yükselen trend: Barbie botoksu - 3

Akımı uygulayanlar, TikTok yayınlarıyla büyük ilgi görüyor. Şimdiye kadar, #BarbieBotox hashtag'i 8,6 milyon TikTok görüntüsü elde etti. Kadınlar, bu botoksu denedikten sonra öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Yükselen trend: Barbie botoksu - 4

Ancak bazı estetik cerrahlar, o bölgedeki botoksun tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Amerikalı doktor Jonathan Kaplan, "Boyun boyunca hareket eden bir sinir var ve oraya çok fazla botoks uygularsanız, nefes almayı etkileyebilir" dedi.

Yükselen trend: Barbie botoksu - 5

Daha önce sadece sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştirilen bu botoks türü, yoğun spor yapan kişilerin, bu bölgede fazla büyüyen kaslarını küçültmek amacıyla uygulanıyordu. Jimnastikçiler, bu bölgedeki kaslarını çok kullanmaları nedeniyle, kasın büyümesini

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