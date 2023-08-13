Yükselen trend: Barbie botoksu

Plastik bir oyuncak bebeğe daha fazla benzemek için estetik uygulama yaptırır mıydınız? Barbie'den ilham alan en son trendin arkasındaki motivasyonun kısmen bu olduğunu söylesek?



"Barbie botoksu" ya da "Traptox", Greta Gerwig'in rekor kıran Barbie filminin gösterilmesinden bu yana büyük bir çılgınlık olarak yayıldı.

Barbie'nin kusursuz görünümünden etkilenen kadınlar, boyunlarını daha ince göstermek amacıyla boyun ve omuz arasındaki bölgeye botoks yaptırmaya başladı.