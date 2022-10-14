Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar

Eğer gözler ruha açılan pencere ise kaşlar da çerçevedir diyebilir miyiz? Kalın ve iyice taranmış kaş modası yerini sarartılmış ya da tamamen kazınmış kaşlara bırakıyor.

Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar - 1

KALIN VE TARANMIŞ KAŞLARA VEDA

2000’lerin ince kaş modası son yıllarda yerini kalın ve doğal kaşlara bırakmıştı. Gençliğinde kaşlarını incecik aldığı için pişman olan kesim, kaşlarını yeniden çıkarmanın alternatif yollarına başvurmuştu.

Şimdilerde ise kaşların arasındaki boşlukları kaş kalemi veya far ile doldurmak ve ardından kaş jeli ile kaşları yukarı taramak günlük rutinimiz haline geldi. Ta ki güzellik trendlerine yön veren moda haftaları ‘yokmuş gibi görünen’ kaşları podyuma çıkarana kadar.

(Bella Hadid Givency defilesinde)

Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar - 2

RADİKAL BİR DEĞİŞİM ARAYIŞINDAYSANIZ

Kaşların, ifademiz üzerindeki gücünü düşünürsek kaşlarınızı ‘yok etmek’ oldukça riskli bir hamle gibi görünebilir. Ancak radikal bir değişime gitmek için yenilik arayışındaysanız bu trende göz atabilirsiniz.

(Nicola Peltz)

Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar - 3

NASIL YAPILIR?

Instram ve TikTok’ta da yükselişe geçen bu trendi uygulamak için kaşlarınızı kazıtmanız ya da sarartıcı ile rengini tamamen açmanız gerekiyor. Kaşları yok etme işlemini ister evde yapın ister profesyonel yardım alın.

(Kendall Jenner 2022 Met Gala'da)

Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar - 4

KÜÇÜK BİR TÜYO!

Eğer bu kaş stilinin yüzünüzde nasıl görüneceğini merak ediyorsanız küçük bir ipucu verebiliriz. Kaşlarınızı kapatıcı yardımıyla da tamamen yok edebilirsiniz.

(Kylie Jenner)

Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar - 5

İlk olarak lüks moda markalarının podyuma taşıdığı bu trendi, günlük hayatında da uygulayan pek çok ünlü isim var.

(Halsey)

Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar - 6

Game of Thrones dizisiyle yıldızı parlayan ve kalın kaşlarıyla bilinen İngiliz oyuncu Maisie Williams uzun bir süredir kaşlarını sarartan ünlü isimlerden.

N-LIFE HABERLERİ

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