Yükselen trend: Yokmuş gibi görünen kaşlar

KALIN VE TARANMIŞ KAŞLARA VEDA

2000’lerin ince kaş modası son yıllarda yerini kalın ve doğal kaşlara bırakmıştı. Gençliğinde kaşlarını incecik aldığı için pişman olan kesim, kaşlarını yeniden çıkarmanın alternatif yollarına başvurmuştu.

Şimdilerde ise kaşların arasındaki boşlukları kaş kalemi veya far ile doldurmak ve ardından kaş jeli ile kaşları yukarı taramak günlük rutinimiz haline geldi. Ta ki güzellik trendlerine yön veren moda haftaları ‘yokmuş gibi görünen’ kaşları podyuma çıkarana kadar.

(Bella Hadid Givency defilesinde)