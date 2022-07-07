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Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri

Haberler - ntv.com.tr | 07.07.2022 - 06:58

Her yüz şekline uygun saç modelleri vardır. Saçınızı kestirmeden önce “Acaba bu saç modeli bana yakışır mı?” diye tereddüt ediyorsanız sizin için hazırladığımız modellere mutlaka göz atın. İşte yuvarlak hatlı yüzlere en çok yakışan saç modelleri...

Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri - 1

Eğer oval yüz hatlarına sahipseniz bu yuvarlaklığı yumuşatmak için doğru saç modellerine yönelmelisiniz. Seçeneceğiniz model ile yüzünüzü daha uzun ve ince göstermeniz mümkün. İşte yuvarlak yüze sahip ünlülerin kırmızı halıda tercih ettiği en popüler modeller...

Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri - 2

DÜZ FÖN

Düz saç, yüzü her zaman olduğundan daha ince ve uzun gösterir. Yüzünüzün yuvarlaklığını daha az belirgin hale getirmek için saçlarınıza düz fön yapabilirsiniz.

(Mila Kunis)

Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri - 3

BALERİN MODELİ

Günlük kullanım için oldukça pratik olan bu modeli, saçınızı ortadan ikiye ayırarak kullanabilirsiniz. Balerin topuzu yüzünüzü olduğundan daha ince gösterecektir.

(Jennifer Lawrence)

Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri - 4

KÜT KESİM

Keskin hatlara sahip saç modelleri, yüzünüzün oval görünümünü yumuşatacaktır.  Bu modelin püf noktası, saç boyunun çenenin altında kaldığından emin olmak. Eğer saçlarınızın boyu çene hizasında kalırsa yüzünüz olduğundan daha büyük görünebilir.

(Selena Gomez)

Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri - 5

SIKI TOPUZ

Sımsıkı bir topuz yüzünüzün daha uzun görünmesine ve elmacık kemiklerinizin daha belirgin olmasına sebep olacaktır. Jöle ve saç şekillendiriciler yardımıyla bu görünüme kolayca ulaşabilirsiniz.

(Kate Bosworth)

Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri - 6

DALGALI SAÇLAR

Saçlarınızın salık olduğunu bu modelde doğal dalgalar ön plana çıkıyor. Maşa yardımıyla saçlarınıza dalga modeli verebilir, yüzünüzün yuvarlak hatlarını keskinleştirebilirsiniz.

(Cameron Diaz)

Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri - 7

RETRO ESİNTİLİ

1920'ler esintisi taşıyan bu saç modeli, yuvarlak yüzler harika bir alternatif. Saçlarınızı yandan ayırarak yanaklarınızın yuvarlaklığını yumuşatabilirsiniz.


(Emma Stone)

Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri - 8

YÜKSEK TOPUZ

Tüm saçınızı sımsıkı toplayarak tepede küçük bir topuz elde edin. Bu model, hem günlük kullanımda hem de gece şık bir yemekte oldukça zahmetsiz bir şıklık sunabilir.

(Miranda Kerr)

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