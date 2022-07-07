Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri

Eğer oval yüz hatlarına sahipseniz bu yuvarlaklığı yumuşatmak için doğru saç modellerine yönelmelisiniz. Seçeneceğiniz model ile yüzünüzü daha uzun ve ince göstermeniz mümkün. İşte yuvarlak yüze sahip ünlülerin kırmızı halıda tercih ettiği en popüler modeller...