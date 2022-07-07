Yuvarlak yüzler için en güzel saç modelleri

Haberler - ntv.com.tr | 07.07.2022 - 06:58
Eğer oval yüz hatlarına sahipseniz bu yuvarlaklığı yumuşatmak için doğru saç modellerine yönelmelisiniz. Seçeneceğiniz model ile yüzünüzü daha uzun ve ince göstermeniz mümkün. İşte yuvarlak yüze sahip ünlülerin kırmızı halıda tercih ettiği en popüler modeller...
Düz saç, yüzü her zaman olduğundan daha ince ve uzun gösterir. Yüzünüzün yuvarlaklığını daha az belirgin hale getirmek için saçlarınıza düz fön yapabilirsiniz.
(Mila Kunis)
Günlük kullanım için oldukça pratik olan bu modeli, saçınızı ortadan ikiye ayırarak kullanabilirsiniz. Balerin topuzu yüzünüzü olduğundan daha ince gösterecektir.
(Jennifer Lawrence)
Keskin hatlara sahip saç modelleri, yüzünüzün oval görünümünü yumuşatacaktır. Bu modelin püf noktası, saç boyunun çenenin altında kaldığından emin olmak. Eğer saçlarınızın boyu çene hizasında kalırsa yüzünüz olduğundan daha büyük görünebilir.
(Selena Gomez)
Sımsıkı bir topuz yüzünüzün daha uzun görünmesine ve elmacık kemiklerinizin daha belirgin olmasına sebep olacaktır. Jöle ve saç şekillendiriciler yardımıyla bu görünüme kolayca ulaşabilirsiniz.
(Kate Bosworth)
Saçlarınızın salık olduğunu bu modelde doğal dalgalar ön plana çıkıyor. Maşa yardımıyla saçlarınıza dalga modeli verebilir, yüzünüzün yuvarlak hatlarını keskinleştirebilirsiniz.
(Cameron Diaz)
1920'ler esintisi taşıyan bu saç modeli, yuvarlak yüzler harika bir alternatif. Saçlarınızı yandan ayırarak yanaklarınızın yuvarlaklığını yumuşatabilirsiniz.
(Emma Stone)
Tüm saçınızı sımsıkı toplayarak tepede küçük bir topuz elde edin. Bu model, hem günlük kullanımda hem de gece şık bir yemekte oldukça zahmetsiz bir şıklık sunabilir.
(Miranda Kerr)