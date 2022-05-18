Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 07:12

Günde yalnızca 20 dakika ayırarak ve bıçak altına yatmadan daha sıkı ve gergin bir cilde sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz? Yüz yogası yaparak cildinizin daha genç ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler - 1

Daha genç ve sıkı bir cilde ulaşmanın en doğal yöntemlerinden biri olan yüz yogası, günümüzde kadınların en çok tercih ettiği doğal bakım uygulamalarından biri. Düzenli aralıklarla yüz yogası yaparak ince çizgi görünümüne veda edebilir ve daha gergin bir cilde sahip olabilirsiniz.

Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler - 2

"CİLDİN TÜM KATMANLARI HAREKET EDİYOR"

Yüz yogası uzmanı Danielle Collins, “Yüz masajı, cildin tüm katmanlarını hareket ettirerek kan dolaşımını hızlandırır bu da cilt hücrelerine daha fazla oksijenin gitmesine sebep olur” diyor.

Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler - 3

NE ARALIKLARLA YAPMALI?

Yoga yaparken farklı kas gruplarını çalıştırarak kan dolaşımını artırabilirsiniz. Haftada 6 gün, günde 20 dakika yapılması önerilen yüz yogasının sonuçlarını 2-4 ay sonunda gözlemleyebilirsiniz.

Sağlık bir şekilde yaş almanın formüllerinden biri olarak gösterilen yüz yogası, gevşeyen kasların toparlanmasına ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor. Peki yüz yogasını nasıl yapabilirsiniz?

Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler - 4

GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI

Özellikle düşük göz kapağı, göz altı torbası ve göz çevresinde şişkinlik olanlar yüz yogası deneyebilir. Botoks veya göz kapağı ameliyatı gibi uygulamalar yerine parmaklarınızı göz çevresinde C şeklini çizer gibi hareket ettirerek kan dolaşımını artırabilirsiniz. Ünlü model Hailey Bieber, göz altına yerleştirdiği göz bantlarının üzerinden ‘altın bar’ denilen titreşimli cihazla geçerek masaj yapıyor.

Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler - 5

GUA SHA İLE DESTEKLEYİN

Yüz yogası genelde yüz hareketleri ve eller ile yapılıyor ama destekleyici bazı ürünleri kullanarak daha etkili bir masaj sağlayabilirsiniz. Model Kaia Gerber, gua sha taşını yüzünde harekete ettirerek cilt kaslarını hareket ettiriyor.

Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler - 6

YÜZ YOGASI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Bir hareketi yaptığınız esnada yüzün diğer kısmının kırışmadığından emin olun. Yüz yogası yaparken aynaya bakmaya ve hareketlerinizi izlemeye özen gösterin.

- Yüzün en hassas bölgesi olan göz çevresine mutlaka özen gösterin. Hareketleri daha nazik yapmaya gayret edin.

Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler - 7

- Yoganın etkilerini her cilt tipinde ve yaşta farklı görünecektir bu nedenle sabırlı olun ve tavsiye edilenden daha sık yoga yapmaya çalışmayın.

- Yüzünüzü kızartarak ve çekiştirerek hareketleri uygulamamaya çalışın. 

Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler - 8

SERUM VEYA KREM KULLANIN

Yüz yogası yaptığınız esnada eğer ellerinizle bazı hareketler yapacaksınız, serum veya nemlendirici kremlerle kayganlığı artırabilirsiniz. Bu sayede cildinizi çekiştirmemiş olursunuz.

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