Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 07:12
Daha genç ve sıkı bir cilde ulaşmanın en doğal yöntemlerinden biri olan yüz yogası, günümüzde kadınların en çok tercih ettiği doğal bakım uygulamalarından biri. Düzenli aralıklarla yüz yogası yaparak ince çizgi görünümüne veda edebilir ve daha gergin bir cilde sahip olabilirsiniz.
Yüz yogası uzmanı Danielle Collins, “Yüz masajı, cildin tüm katmanlarını hareket ettirerek kan dolaşımını hızlandırır bu da cilt hücrelerine daha fazla oksijenin gitmesine sebep olur” diyor.
Yoga yaparken farklı kas gruplarını çalıştırarak kan dolaşımını artırabilirsiniz. Haftada 6 gün, günde 20 dakika yapılması önerilen yüz yogasının sonuçlarını 2-4 ay sonunda gözlemleyebilirsiniz.
Sağlık bir şekilde yaş almanın formüllerinden biri olarak gösterilen yüz yogası, gevşeyen kasların toparlanmasına ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor. Peki yüz yogasını nasıl yapabilirsiniz?
Özellikle düşük göz kapağı, göz altı torbası ve göz çevresinde şişkinlik olanlar yüz yogası deneyebilir. Botoks veya göz kapağı ameliyatı gibi uygulamalar yerine parmaklarınızı göz çevresinde C şeklini çizer gibi hareket ettirerek kan dolaşımını artırabilirsiniz. Ünlü model Hailey Bieber, göz altına yerleştirdiği göz bantlarının üzerinden ‘altın bar’ denilen titreşimli cihazla geçerek masaj yapıyor.
Yüz yogası genelde yüz hareketleri ve eller ile yapılıyor ama destekleyici bazı ürünleri kullanarak daha etkili bir masaj sağlayabilirsiniz. Model Kaia Gerber, gua sha taşını yüzünde harekete ettirerek cilt kaslarını hareket ettiriyor.
- Bir hareketi yaptığınız esnada yüzün diğer kısmının kırışmadığından emin olun. Yüz yogası yaparken aynaya bakmaya ve hareketlerinizi izlemeye özen gösterin.
- Yüzün en hassas bölgesi olan göz çevresine mutlaka özen gösterin. Hareketleri daha nazik yapmaya gayret edin.
- Yoganın etkilerini her cilt tipinde ve yaşta farklı görünecektir bu nedenle sabırlı olun ve tavsiye edilenden daha sık yoga yapmaya çalışmayın.
- Yüzünüzü kızartarak ve çekiştirerek hareketleri uygulamamaya çalışın.
Yüz yogası yaptığınız esnada eğer ellerinizle bazı hareketler yapacaksınız, serum veya nemlendirici kremlerle kayganlığı artırabilirsiniz. Bu sayede cildinizi çekiştirmemiş olursunuz.