Yüz yogası yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Daha genç ve sıkı bir cilde ulaşmanın en doğal yöntemlerinden biri olan yüz yogası, günümüzde kadınların en çok tercih ettiği doğal bakım uygulamalarından biri. Düzenli aralıklarla yüz yogası yaparak ince çizgi görünümüne veda edebilir ve daha gergin bir cilde sahip olabilirsiniz.