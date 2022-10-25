Evde gerçek salep... Saksıda salep nasıl yetiştirilir?

Özellikle kıi aylarında tercih edilen en lezzetli içeceklerden salep, evde saksıda bile yetiştirilebiliyor. Orkidegiller veya salepgiller familyasına ait bir bitki olan salep, genellikle mor, nadiren ise beyaz renkte oluyor. İçecek olarak tüketilen salep, bitkinin toprak altında kalan kısımlarından elde ediliyor. Toprağın altındaki yumrular toz haline getirilerek içecek yapımında kullanılıyor.