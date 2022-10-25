Evde gerçek salep... Saksıda salep nasıl yetiştirilir?

Salep bitkisi nasıl yetiştirilir? Salep bitkisi bakımı nasıl yapılır? Salep kaç ayda yetişir? Saksıda salep yetiştirme rehberi ve evde pratik salep pişirme yöntemi...

Evde gerçek salep... Saksıda salep nasıl yetiştirilir? - 1

Özellikle kıi aylarında tercih edilen en lezzetli içeceklerden salep, evde saksıda bile yetiştirilebiliyor. Orkidegiller veya salepgiller familyasına ait bir bitki olan salep, genellikle mor, nadiren ise beyaz renkte oluyor. İçecek olarak tüketilen salep, bitkinin toprak altında kalan kısımlarından elde ediliyor. Toprağın altındaki yumrular toz haline getirilerek içecek yapımında kullanılıyor.

Evde gerçek salep... Saksıda salep nasıl yetiştirilir? - 2

Soğuk ortamları seven salep bitkisi, hemen hemen birçok iklimde yetiştirilebilir. Eylül ayında ekilen salep bitkisi, nisan ve haziran aylarında çiçek açmaya başlar. Çiçek açtıktan sonra bitkinin altındaki yumrular toplanır ve tüketmeye hazır hale getirilir. 

Evde salep yetiştirirken, içinde bir miktar yanmış koyun gübresi de bulunan toprağa 5 cm derinlikte olacak şekilde küçük çukurlar açın ve bu çukurlara salep tohumlarını yerleştirin ve üzerini toprakla örtün.

Salep bitkisi fazla sulamayı sevmediği için toprağı nemli kalacak şekilde sulayın. Toprak kurudukça sulayın. 

Evde gerçek salep... Saksıda salep nasıl yetiştirilir? - 3

Salep bitkisinde iki adet yumru vardır. Bu yumrulardan biri toplanır, toz haline getirilir ve tüketilir. Diğer yumru ise diğer sene toplanacak genç yumrudur.

Evde gerçek salep... Saksıda salep nasıl yetiştirilir? - 4

EVDE KOLAY SALEP TARİFİ

Malzemeler

  • 500 ml. soğuk süt
  • 1 su bardağı su
  • 5 yemek kaşığı toz şeker
  • 4 tatlı kaşığı nişasta
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı

Yarım litre sütü bir tencerenin içerisine aktarın. Ardından 1 su bardağı su ilave ederek karıştırın. 5 yemek kaşığı şekeri ekleyin. 4 tatlı kaşığı nişasta ve 1 tatlı kaşığı tarçını da ekleyerek hafif koyu kıvamlı bir hal alana kadar tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak kaynatın. Pişrikten sonra bardağa dökünce de üzerine tarçon serperek servis edin.​

Evde gerçek salep... Saksıda salep nasıl yetiştirilir? - 5

DOĞAL SALEBİN YARARLARI

  • Glukomannan, süt ile birleştiğinde şişer. Bu da salebi tükettikten sonra tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. 
  • Salepte bulunan müsilaj su ile şişen bir çeşit polisakkarittir ve dışkı hacmini artırarak kabızlığı önler.
  • Glukomannan bağırsaklarda kolesterol ve safra asitlerini bağlayarak kan kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. 
  • Kan şekerinin daha yavaş yükselip düşmesini sağlayarak denge yaratır.
  • Salepte bulunan glukomanan (bir çeşit lif), kendisinin 80-100 katı su çekebilen yapıya sahiptir. Böylece midede hacim oluşturarak tokluk süresini uzatır.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER