Evde gerçek salep... Saksıda salep nasıl yetiştirilir?

Özellikle kıi aylarında tercih edilen en lezzetli içeceklerden salep, evde saksıda bile yetiştirilebiliyor. Orkidegiller veya salepgiller familyasına ait bir bitki olan salep, genellikle mor, nadiren ise beyaz renkte oluyor. İçecek olarak tüketilen salep, bitkinin toprak altında kalan kısımlarından elde ediliyor. Toprağın altındaki yumrular toz haline getirilerek içecek yapımında kullanılıyor.
Soğuk ortamları seven salep bitkisi, hemen hemen birçok iklimde yetiştirilebilir. Eylül ayında ekilen salep bitkisi, nisan ve haziran aylarında çiçek açmaya başlar. Çiçek açtıktan sonra bitkinin altındaki yumrular toplanır ve tüketmeye hazır hale getirilir.
Evde salep yetiştirirken, içinde bir miktar yanmış koyun gübresi de bulunan toprağa 5 cm derinlikte olacak şekilde küçük çukurlar açın ve bu çukurlara salep tohumlarını yerleştirin ve üzerini toprakla örtün.
Salep bitkisi fazla sulamayı sevmediği için toprağı nemli kalacak şekilde sulayın. Toprak kurudukça sulayın.
Salep bitkisinde iki adet yumru vardır. Bu yumrulardan biri toplanır, toz haline getirilir ve tüketilir. Diğer yumru ise diğer sene toplanacak genç yumrudur.
Malzemeler
Yapılışı
Yarım litre sütü bir tencerenin içerisine aktarın. Ardından 1 su bardağı su ilave ederek karıştırın. 5 yemek kaşığı şekeri ekleyin. 4 tatlı kaşığı nişasta ve 1 tatlı kaşığı tarçını da ekleyerek hafif koyu kıvamlı bir hal alana kadar tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak kaynatın. Pişrikten sonra bardağa dökünce de üzerine tarçon serperek servis edin.