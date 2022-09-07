Meksika'nın ünlü lezzeti Fajita tarifi

Yapılışı

Etleri, biberleri ve soğanları şerit şeklinde (jülyen) uzun uzun doğrayın. Derin bir tavada sebzeleri zeytinyağı ile soteleyin ve ardından baharatları ekleyin. Sebzeler tam pişmeden ocaktan alın. Kızdırmış olduğunu döküm tavada etleri pişirin. Etlerin üzerine sotelediğiniz sebzeleri ekleyin. Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin.

Dilersiniz fajita'nın yanına avokado sos (guacamole) yapabilirsiniz.