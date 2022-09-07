Meksika'nın ünlü lezzeti Fajita tarifi

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 12:04 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 12:09
Meksika mutfağının sevilen lezzeti fajita'yı (fahita) yapmak için gerekli malzemeler ve yapılış tarifi...
Malzemeler
400 gram dana bonfile
1 adet yeşil biber
2 adet kırmızı soğan
1 adet yeşil biber
1 adet sarı biber
1 adet kırmızı biber
1 adet sarı biber
1 yemek kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tutam sarımsak tozu
1 tutam soğan tozu
1 tutam kimyon
1 tutam acı toz biber
1 tutam toz tatlı biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Lavaş
Yapılışı
Etleri, biberleri ve soğanları şerit şeklinde (jülyen) uzun uzun doğrayın. Derin bir tavada sebzeleri zeytinyağı ile soteleyin ve ardından baharatları ekleyin. Sebzeler tam pişmeden ocaktan alın. Kızdırmış olduğunu döküm tavada etleri pişirin. Etlerin üzerine sotelediğiniz sebzeleri ekleyin. Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin.
Dilersiniz fajita'nın yanına avokado sos (guacamole) yapabilirsiniz.
Püf noktaları
- Fajita yaparken kullanacağınız tavayı mutlaka önceden ısıtın.
- Döküm tava etin daha iyi pişmesini ve uzun süre sıcak kalmasını sağlayacaktır.
- Hazır lavaş yerine tortilla ekmeği tercih edebilirisiniz.
- Etlerin daha lezzetli olması için önden marine edebilirsiniz.