Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi

Haberler - ntv.com.tr | 04.09.2022 - 04:34 - Son Güncelleme : 04.09.2022 - 04:43
Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi, Avrupa'yı derinden etkilerken, gündelik hayatta tasarruf tavsiyeleri de gittikçe daha sık gündeme geliyor.
Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi de gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine dair bir tarif paylaştı.
2021’de Nobel alan fizik profesörü Parisi'nin Facebook’ta paylaştığı makarna tarifi gündem oldu.
Parisi’nin bir başkasından alıntıyla paylaştığı formüle göre makarnayı gazdan tasarruf ederek pişirmenin püf noktası şöyle;
Su kaynadıktan sonra makarna içine atılıp iki dakika pişiriliyor, ardından ocak kapatılıyor.
Tencerenin kapağı kapalı olarak makarna ateşsiz pişmeye bırakılıyor.
İtalyanların ulusal yemeklerinden makarna için yaygın olarak kullanılan pişirme yönteminde ise makarna kaynar suya atıldıktan sonra pakette yazan süre kadar ateş üstünde pişiriliyor.
Bu süre kuru makarnalar için genellikle 10 dakika civarı oluyor. Parisi’nin paylaştığı yöntemle 8 dakikalık pişirme süresi boyunca gazdan tasarruf edileceği belirtiliyor.