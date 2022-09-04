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Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi

Haberler - ntv.com.tr | 04.09.2022 - 04:34 - Son Güncelleme : 04.09.2022 - 04:43

Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi'nin gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine dair paylaştığı tarif gündem oldu.

Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi - 1

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi, Avrupa'yı derinden etkilerken, gündelik hayatta tasarruf tavsiyeleri de gittikçe daha sık gündeme geliyor.

Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi - 2

Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi de gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine dair bir tarif paylaştı.

Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi - 3

2021’de Nobel alan fizik profesörü Parisi'nin Facebook’ta paylaştığı makarna tarifi gündem oldu.

Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi - 4

Parisi’nin bir başkasından alıntıyla paylaştığı formüle göre makarnayı gazdan tasarruf ederek pişirmenin püf noktası şöyle;

Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi - 5

Su kaynadıktan sonra makarna içine atılıp iki dakika pişiriliyor, ardından ocak kapatılıyor.

Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi - 6

Tencerenin kapağı kapalı olarak makarna ateşsiz pişmeye bırakılıyor.

Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi - 7

İtalyanların ulusal yemeklerinden makarna için yaygın olarak kullanılan pişirme yönteminde ise makarna kaynar suya atıldıktan sonra pakette yazan süre kadar ateş üstünde pişiriliyor.

Nobelli fizikçiden gaz tasarrufu sağlayacak makarna tarifi - 8

Bu süre kuru makarnalar için genellikle 10 dakika civarı oluyor. Parisi’nin paylaştığı yöntemle 8 dakikalık pişirme süresi boyunca gazdan tasarruf edileceği belirtiliyor.

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