7 günde hamilelik belirtileri

3. Mide bulantısı ve kusma

Mide bulantısı, hamileliğin erken belirtilerinden biri olsa da ilk üç aylık dönemde, bazen daha uzun süren periyotlarda görülebilir. Sağlıklı bir hamileliğin belirtisi olarak kabul edilir ve sabah erken saatler başta olmak üzere gece de dahil günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir. Bununla birlikte bazı kadınlar bulantıyı daha erken hissederken bazılarında bu belirti hiç görülmez. Bazılarında ise mide bulantısına kusma da eşlik eder. Hamilelik sırasında sabah bulantılarının nedeni tam olarak bilinmese de uzmanlar bu durumun hormonlarla ilgili olduğunu düşünüyor.

4. Yiyeceklerden tiksinme

Kokulara karşı hassasiyetin artması ve tat alma duyusunda meydana gelen değişimler yağlı, kızartılmış ve sindirimi zor yiyeceklerden tiksinmeye yol açabiliyor. Bu durum bazı anne adaylarında gebelikte iştahsızlığa da yol açıyor.

5. İştahta artış ve aşerme

Hormonal değişimlere bağlı olarak tat alma reseptörlerinde meydana gelen farklılıklar hamilelikte aşerme ve iştah artışının en önemli sebebi. Bu durum gebeliğin özellikle ikinci üç aylık döneminde zirve yapıyor.