7 günde hamilelik belirtileri

Haberler | 14.09.2022 - 15:06
Hamilelik belirtileri bünyeden bünyeye farklılık gösterir. Bazı kadınlarda belirtiler, döllenmenin oluştuğu günlerden itibaren hemen ortaya çıkarken, bazı kadınlarda hamileliğin ikinci ayından sonra da görülebilir. Bazı anne adayları ise hamile olduklarını bile fark etmeyebilir.
Hamilelik belirtilerinin çoğu yalnızca gebelik dönemine özgü değildir. Bu nedenle, kadınlar özellikle çok erken hamilelik belirtileri ile karşılaştıklarında hamile olup olmadıklarını anlayamayabilir.
Gebelik, cinsel birliktelik yaşandıktan sonra ortalama 10 ila 14 gün içerisinde ortaya çıkar. Yumurtlama gerçekleştikten 5-6 gün sonra döllenmiş yumurta rahmin astarına girebilir. Bununla birlikte gebelik başlar ve vücutta birtakım semptomlar meydana gelir.
Hormonların salgılanmasıyla birlikte döllenmeden bir hafta sonra belirtiler başlar. Çoğu kadında adet gecikmesiyle başlayan hamilelik belirtileri bir ayda ortaya çıksa da henüz regl gecikmesi yaşanmamışken görülen semptomlar da var. Hatta bazı anne adayları için belirti göstermeyen gebelikler de söz konusu olabiliyor.
Mide bulantısı, hamileliğin erken belirtilerinden biri olsa da ilk üç aylık dönemde, bazen daha uzun süren periyotlarda görülebilir. Sağlıklı bir hamileliğin belirtisi olarak kabul edilir ve sabah erken saatler başta olmak üzere gece de dahil günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir. Bununla birlikte bazı kadınlar bulantıyı daha erken hissederken bazılarında bu belirti hiç görülmez. Bazılarında ise mide bulantısına kusma da eşlik eder. Hamilelik sırasında sabah bulantılarının nedeni tam olarak bilinmese de uzmanlar bu durumun hormonlarla ilgili olduğunu düşünüyor.
Kokulara karşı hassasiyetin artması ve tat alma duyusunda meydana gelen değişimler yağlı, kızartılmış ve sindirimi zor yiyeceklerden tiksinmeye yol açabiliyor. Bu durum bazı anne adaylarında gebelikte iştahsızlığa da yol açıyor.
Hormonal değişimlere bağlı olarak tat alma reseptörlerinde meydana gelen farklılıklar hamilelikte aşerme ve iştah artışının en önemli sebebi. Bu durum gebeliğin özellikle ikinci üç aylık döneminde zirve yapıyor.
Hamileliğin erken dönemlerinde hormonal değişiklikler meydana gelir. Bu değişim, göğüslerde hassasiyete ve ağrıya neden olabilir. Ayrıca, bazı kadınlarda göğüs ucunda renk değişimleri olabilir ve damarlar daha belirgin hale gelebilir. Vücudun hormon değişimlerine adapte olmasının ardından göğüs hassasiyeti birkaç hafta içinde azalır.
Gebelik süresince yaşanan hormonal dalgalanmalar disguzi adı verilen tat alma bozukluklarına neden olabiliyor. Bu yüzden en sevdiğiniz yiyecekleri mide bulandırıcı, sevmediklerini ise lezzetli bulabilirsiniz. Hiçbir şey yemediğiniz zamanlarda ise ağzında ekşi ya da metalik bir tat olabilir.
Salgılanan ekstra hormonlar tırnakların daha hızlı olmasını ve daha güçlü olmasını sağlar. Bazı anne adaylarında ise tam tersi şekilde tırnaklar daha kolay kırılabilir. Saçlar ve tırnaklarda görülen bu değişim kalıcı değil.
Hamilelikte yaşanan hormonal değişimler nedeniyle bazı cilt problemleri görülebilir. Kadınlara ya da bebeğe herhangi bir zararı bulunmayan bu sorunlar arasında kaşıntı, pigmentasyon ve bağ dokusu değişimleri, damar genişlemesi bulunur. Buna göre çatlaklar, cilt renginde farklılaşma, lekelenme, kıllanma, erkek tipi saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma gibi problemler görülebilir.
Bir haftalık hamilelik belirtilerinin en yaygın görülen belirtilerinden biri de yüksek progesteron hormonu seviyesine bağlı olarak gelişken halsizlik ve uyku halidir. Gebeliğin ikinci trimesteri gibi ortadan kalkan bu semptom, üçüncü trimesterde tekrar görülebiliyor.
Hamile kadınlar, sıklıkla ruh hali değişimleri yaşar. Bu değişimin temel nedeni, beynin nörotransmitterlerini etkileyen hormonal değişimlerdir. Bazı kadınlar çok yüksek iniş çıkışlar yaşayabilir. Bazılarında ise mutluluk, depresyon ya da anksiyete durumları zaman zaman görülebilir. Hamilelik döneminde çok normal olan ruh hali değişimlerinde önemli nokta, bu değişimin görülme süresidir. Çok uzun süren depresyon ve kaygı bozukluğu yaşayanların bir sağlık kuruluşuna başvurmasında fayda vardır.
Hamileliğin ilk haftalarında pelvik bölgeye kan akışını artıran hormonun salgılanmasıyla birlikte sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissedilebilir. Bu semptom bebeğin büyümesi ve rahmin genişlemesinin mesaneye yaptığı baskıyla birlikte gebeliğin ilerleyen dönemlerinde de devam eder.
Hormon dengelerindeki dalgalanmalarla meydana gelen pelvik bölgesindeki aşırı duyarlılık 7 günde hamilelik belirtilerinin bir diğeridir.
Evde gebelik testi ile doğru sonuç alabilmek için öncelikle kanda hormon düzeyinin idrar yolu ile dışarıya atılacak kadar yüksek seviyelere ulaşması gerekir. Korunmasız ilişkiden sonraki birkaç gün içerisinde hCG hormonu hızla yükselir ancak bu dönemde idrarla teşhis edilmesi mümkün değildir. Adet gecikmesinin 10 günden az olduğu durumlarda uygulanan testlerin hata oranı yüzde 50 civarındadır. Bu nedenle evde gebelik testi ile doğru sonuç alabilmek için hormon düzeyinin önce kanda pik seviyeye ulaşması, daha sonra idrar aracılığı ile vücut dışına atılması için gereken sürenin tamamlanması gerekir.
Genellikle adet gecikmesinin 10. gününde idrarda hCG düzeyi artmaya başlar ancak daha güvenilir sonuç elde etmek için birkaç gün daha beklemek faydalı olabilir. Bu doğrultuda evde gebelik testi yapmak için en doğru zamanın adet gecikmesinin 11-12. günleri olduğunu söylemek mümkündür. Eğer planlanan adet tarihiniz ayın 5’i ise test için ayın 17’sini beklemeniz doğru olacaktır.