Aç kalarak zayıflanır mı? (Aralıklı oruç diyeti)

Aralıklı oruç diyeti (intermittent fasting/İF) günü iki bölüme ayıran ve hangi yemeğin yeneceğinin değil yemeğin ne zaman yenmesi gerektiğinin önemli olduğu bir beslenme tarzıdır.
Son dönemlerde yapılan birçok bilimsel çalışma intermittent fasting (aralıklı oruç) diyetinin vücudumuz üzerinde birçok etkisi olduğuna ve kişilerin daha uzun seneler sağlıklı bir şekilde yaşamasını kolaylaştırdığını göstermiştir. Aynı zamanda aralıklı oruç diyetinin beyin fonksiyonları üzerinde de etkili olduğu bulunmuştur.
Aralıklı oruç, aslında bir diyet programı değildir. Gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin farklı bir düzende tüketilmesidir. Aralıklı oruç diyeti; gün içerisinde belirlenmiş zaman dilimlerinde hiçbir besinin alınmadığı ya da haftanın belirlenmiş günlerinde enerji alımında farklı kısıtlamalar yapılan bir beslenme programı olarak tanımlanabilir.
16:8 yöntemi: 16 saat aç kalıp (uyku dahil), 8 saat yemek yeme şeklindedir. Örneğin; 11.00-19.00 saatleri arasında yemek yiyip, günün geri kalan kısmında herhangi bir besin tüketmiyorsunuz.
5:2 yöntemi: Haftanın 5 günü normal, haftanın 2 günü çok kısıtlı kalori içerir (500-800 kcal/gün). Bu noktada kısıtlı yemek yenecek iki günün üst üste uygulanmaması sağlık açısından çok önemlidir. Kısıtlı yemek yenilen günlerde normal günlerde tüketilen besin miktarının 4’te 1’i tüketilir.
Ye/Dur/Ye yöntemi: Haftada bir veya iki kez 24 saat oruç tutulan yöntemdir. Bir gün boyunca akşam yemeğinden sonra diğer akşam yemeğine kadar 24 saat geçirilir.
Aralıklı oruç, gün boyunca tüketilen kalorileri azaltarak kilo verilmesine yardımcı olabilir. 16:8 aralıklı oruç diyeti özellikle kendini çok fazla kısıtlamadan "ılımlı bir şekilde kilo vermek" isteyen kişilere uygundur.
Mevcut kilosunu korumak isteyenler de bu aralıklı oruçtan fayda görebilmektedir. Aralıklı oruç diyeti detoks etkisi göstererek, vücuttaki toksinleri atılmasına ve hücre yenilenmesine destek olur.
Uzun süreli açlık sindirim sistemi dahil vücuttaki diğer sistemlerin dinlenmesini sağlamaktadır. Vücut şeker ve yağ metabolizması daha iyi düzenler, kan basıncı ve kolesterol seviyeleri dengelenir. Aralıklı oruç diyeti kronik hastalıkları önler ve var olan kronik hastalıkların tedavi sürecine olumlu etkisi vardır. Yapılan bir araştırmaya göre aralıklı oruç diyeti kan şekeri düzeylerini düşürmeye de yardımcı olmaktadır.
Uzun süreli açlık büyüme hormon seviyelerinin vücudumuzda hızlı bir şekilde artmasına yardımcı olur. Bu sayede yağ yakımı ve kas kazanımı kolaylaşır. Metabolizmanın hızlanmasına destek olan aralıklı oruç, ideal kiloya ulaşma sürecini kolaylaştırır.
Vücut kitle indeksi (VKİ) 20'nin altında olan kişiler, karaciğeri, böbreği, hipoglisemiyi etkileyen hastalıklar gibi kronik sorunlar veya metabolik rahatsızlıklardan muzdarip olanlar, 18 yaş altı çocuklar, yeme bozukluğu olanlar ayrıca hamile ve emziren kadınların aralıklı oruç diyeti yapmaları önerilmez.
Tip 2 diyabet, düşük tansiyon hastaları veya ürik asiti yüksek olanlar aralıklı orucu doktor kontrolünde yapmalıdır. Bu diyeti kilo kaybetmek için yapmak isteyenlerin diyete başlamadan önce beslenme ve metabolik durum değerlendirmesi için bir uzmana başvurmasında fayda vardır.