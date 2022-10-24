Aç kalarak zayıflanır mı? (Aralıklı oruç diyeti)

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç diyeti (intermittent fasting/İF) günü iki bölüme ayıran ve hangi yemeğin yeneceğinin değil yemeğin ne zaman yenmesi gerektiğinin önemli olduğu bir beslenme tarzıdır.

Son dönemlerde yapılan birçok bilimsel çalışma intermittent fasting (aralıklı oruç) diyetinin vücudumuz üzerinde birçok etkisi olduğuna ve kişilerin daha uzun seneler sağlıklı bir şekilde yaşamasını kolaylaştırdığını göstermiştir. Aynı zamanda aralıklı oruç diyetinin beyin fonksiyonları üzerinde de etkili olduğu bulunmuştur.

Aralıklı oruç, aslında bir diyet programı değildir. Gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin farklı bir düzende tüketilmesidir. Aralıklı oruç diyeti; gün içerisinde belirlenmiş zaman dilimlerinde hiçbir besinin alınmadığı ya da haftanın belirlenmiş günlerinde enerji alımında farklı kısıtlamalar yapılan bir beslenme programı olarak tanımlanabilir.