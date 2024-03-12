Görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor: Glokom nedir, belirtileri neler?
Halk arasında göz tansiyonu olarak da adlandırılan glokom tüm dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında yer alan önemli bir hastalıktır. Glokom, görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor, Bu hastalığa dikkat çekmek için her yıl 12 mart dünya glokom günü olarak kutlanmaktadır.
Glokom, göz içindeki sıvı basıncının çoğunlukla yükselmesi nedeniyle göz sinirinin zarar görmesidir. Halk arasında göz tansiyonu ve karasu olarak da bilinmektedir.
Her yaş grubunda görülse de 40 yaş üzerindeki kişilerde risk artmaktadır.