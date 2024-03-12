Görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor: Glokom nedir, belirtileri neler?

Halk arasında göz tansiyonu olarak da adlandırılan glokom tüm dünyada önlenebilir körlük nedenleri arasında yer alan önemli bir hastalıktır. Glokom, görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor, Bu hastalığa dikkat çekmek için her yıl 12 mart dünya glokom günü olarak kutlanmaktadır.

Görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor: Glokom nedir, belirtileri neler? - 1

Glokom, göz içindeki sıvı basıncının çoğunlukla yükselmesi nedeniyle göz sinirinin zarar görmesidir. Halk arasında göz tansiyonu ve karasu olarak da bilinmektedir.

Her yaş grubunda görülse de 40 yaş üzerindeki kişilerde risk artmaktadır.

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Görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor: Glokom nedir, belirtileri neler? - 2

Gözün işlevlerini yapılabilmesi ve normal sertliğini koruyabilmesi için özel bir sıvı salgılanır. Normal bir gözde göz sıvısı devamlı olarak üretilir ve dengeli bir şekilde emilerek boşaltılır. Bu dinamizm bozulduğu zaman glokom gelişir. Göz içi sıvısının üretiminde artış veya dışa akımında azalma varsa “açık açılı glokom”; dışa akım yollarında tıkanıklık varsa “kapalı açılı glokom”a sebep olur. Nadir olarak basınç normalken de glokom olabileceği gibi doğuştan, göz yaralanması, göz tümörleri veya uzun süre kortizon kullanımına bağlı olarak da gelişebilir.

Görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor: Glokom nedir, belirtileri neler? - 3

GLOKOM BELİRTİLERİ

Glokomda; sabahları artan baş ağrısı, gözde kızarıklık, ağrı, görmede bulanıklık, ışıkların etrafında halkalar görme, mide bulantısı, kusma gibi belirtiler görmek mümkündür. Fakat çoğunlukla hiçbir belirti vermez.

Görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor: Glokom nedir, belirtileri neler? - 4

GLOKOMA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Yüksek dereceli miyop ya da hipermetrop olmak, Göz içi iltihaplanması (üveit), Migren, Şeker hastalığı, Kortizon kullanımı, İleri yaş (40 yaş üzeri), Göz yaralanmaları, Aile öyküsü, Kansızlık.

Görme kaybı nedenleri arasında 2. sırada yer alıyor: Glokom nedir, belirtileri neler? - 5

GLOKOM TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Glokomun tedavi yöntemleri, hastalığın nedenine ve derecesine göre farklılık gösterir.

- İlaç tedavisi (İlk tercih edilen yöntemdir)

- Çeşitli lazer tedavileri

- Cerrahi yöntemler

Glokom körlükle sonlanabilecek ilerleyici ve sinsi bir hastalık olduğundan tedavi ve doktor kontrolünü aksatmamak büyük önem taşımaktadır.

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