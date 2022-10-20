Araştırmalar 5 saatten az uyumanın sağlık sorunlarına yol açtığını söylüyor

İnsan sağlığı için yeterli ve kalite bir uyku büyük önem taşıyor. Uyku süresinin yaş veya cinsiyete göre farklılık gösterdiği düşünülse de uzun yıllardır ne kadar saat uyulmasına dair genel bir kanıya ulaşılamadı.

Uyku süresiyle ilgili yapılan kapsamlı bir çalışma, 5 saat veya 5 saatten daha az uyuyan 50 yaş ve üzeri bireylerin yaşlandıkça daha çok sağlık problemleriyle mücadele ettiğini ortaya koydu.