Araştırmalar egzersiz yapma saatlerinin kadın ve erkekler arasında farklılık gösterdiğini söylüyor

Spor yapmak ve hareket etmek her zaman sağlıklı bir aktivitedir. Ancak spor yaptığınız zamanın en az yaptığınız egzersiz kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz? ABD’de yapılan bazı araştırmalara göre, egzersiz yaptığınız saatlere göre farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.