Arkadaşlar spor yapma motivasyonunu artırıyor

Sağlık bir beden ve daha dinamik bir yaşam için spor yapmak oldukça önemli. Her ne kadar büyük bir hevesle spor yapmak istesek de kimi zaman motivasyonumuzu kaybedebiliyoruz. BBC'de yayınlanan yeni bir araştırma, birlikte yapılan sporun düzenli egzersiz için motive edebileceğini ortaya koydu.





Etkileşime geçmek motive ediyor

Kean Üniversitesi araştırmacıları, az spor yapan kişiler ile daha çok spor yapanlar arasında kurulan etkileşimin egzersiz yapmaya teşvik ettiğini belirtiryor. Araştırmacılar spor yapmayan kişilerin, düzenli olarak spor yapan kişilerle etkileşime geçtiğinde daha çok motive olduğunu belirtiyor.