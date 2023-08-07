Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir? Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar

Bu belirtilerin birçoğu tedavi olmadan da haftalar veya aylar içerisinde ortadan kalkmaktadır. Ancak tedavi edilmemiş kişilerde aylar ve yıllar içerisinde ilave komplikasyonlar gelişebilir.



Hastaların yaklaşık % 60’ında aralıklarla gelişen şiddetli eklem ağrısı ve şişmesi ile seyreden eklem iltihabı görülebilir. Özelliklede diz eklemi olmak üzere daha çok büyük eklemler etkilenir.

Hastaların % 5’i kadarında kronik merkezi sinir sistemi şikayetleri, hastaların yaklaşık % 10-20’sinde antibiyotik ile tedavisine rağmen aylar ve yıllarca süren tekrarlayıcı belirtiler görülebilir. Bunlar: kas ve eklem ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluk gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Buna “Tedavi Sonrası Lyme hastalığı sendromu” denir.