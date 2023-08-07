Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir? Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Lyme hastalığı insanlara genellikle "ixodes" cinsi kenelerden bulaşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de her yıl yaklaşık 300 bin kişi Lyme hastalığına yakalanıyor. Tedavi edilmemesi halinde hastalık, deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini olumsuz etkileyebiliyor. İşte Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar...
Lyme hastalığı, Bella Hadid ile gündem oldu. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığı tedavisi görüyor.