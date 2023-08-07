Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir? Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Lyme hastalığı insanlara genellikle "ixodes" cinsi kenelerden bulaşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine (CDC) göre, ABD'de her yıl yaklaşık 300 bin kişi Lyme hastalığına yakalanıyor. Tedavi edilmemesi halinde hastalık, deriyi, eklemleri, kalbi ve sinir sistemini olumsuz etkileyebiliyor. İşte Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar...

Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir? Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar - 1

Lyme hastalığı, Bella Hadid ile gündem oldu. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, bir süredir  Lyme hastalığı tedavisi görüyor.

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Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir? Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar - 2

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığına Borrelia burdorferi bakterisi neden olur ve enfekte kenelerin ısırması sonucu bulaşır. Bulaşma, enfekte İxodes cinsi kenelerin yetişkin veya olgunlaşmamış formlarının insanı ısırmaları sonucu oluşur. İnsan enfeksiyonlarının çoğu olgunlaşmamış keneler tarafından ısırılmayla meydana gelir. Lyme hastalığı kişiden kişiye temas, öpüşme veya cinsel ilişkiyle bulaşmaz.

Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir? Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar - 3

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Kene ısırmasından 3-30 gün sonra aşağıdaki belirtiler görülür:

Yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme görülür.
Eritema migrans (EM) denilen “ boğa gözü” görünümünde, genişleyen bir halka şeklinde kırmızı bir döküntü görülür. Enfekte kişilerin % 70’ inde görülür ve kene ısırığının olduğu yerde 3-30 gün içinde (ortalama 7 günde) başlar.


Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir? Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar - 4

Bazı kişilerde kene ısırığının olduğu yerde 1-2 gün içerisinde kaybolan küçük yumru veya kızarıklık olabilir. Bu lyme hastalığının belirtisi değildir.

Hasta bu aşamada tedavi edilmezse haftalar içerisinde enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve aşağıdaki belirtiler oluşur:

Vücudun diğer alanlarında ek EM lezyonları,
Yüz paralizisi (yüzün birinde veya her iki tarafta kas tonusu kaybı),

Beyin zarı iltihabı nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği,

Büyük eklemlerde ağrı ve şişlik,

Kalp çarpıntısı ve baş dönmesi,

Bella Hadid'in hastalığı Lyme nedir? Lyme hastalığının belirtileri hakkında ayrıntılar - 5

Bu belirtilerin birçoğu tedavi olmadan da haftalar veya aylar içerisinde ortadan kalkmaktadır. Ancak tedavi edilmemiş kişilerde aylar ve yıllar içerisinde ilave komplikasyonlar gelişebilir.

Hastaların yaklaşık % 60’ında aralıklarla gelişen şiddetli eklem ağrısı ve şişmesi ile seyreden eklem iltihabı görülebilir. Özelliklede diz eklemi olmak üzere daha çok büyük eklemler etkilenir.
Hastaların % 5’i kadarında kronik merkezi sinir sistemi şikayetleri, hastaların yaklaşık % 10-20’sinde antibiyotik ile tedavisine rağmen aylar ve yıllarca süren tekrarlayıcı belirtiler görülebilir. Bunlar: kas ve eklem ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluk gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Buna “Tedavi Sonrası Lyme hastalığı sendromu” denir.

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