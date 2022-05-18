Boşanma sorunlarıyla baş edebilmek için yapılması gerekenler

Her evlilikte olabilen, olağan sınırlarda kabul edilen problemler sonrasında denge oluşmuyor, uyum sorunları çözülemeyecek boyutlarda ve bu durum süreğen hale geliyorsa evlilik boşanma ile sonuçlanabilir.

Boşanmak zor ama bazen verilmesi zorunlu bir karardır. Her aile ve çift boşanma kararı öncesinde, boşanma süresinde ve sonrasında belirli süreçlerden geçer.

Boşanma öncesi:

Bireyler duygusal olarak uzaklaşılan, artık bazı şeylerin eskisi gibi olmadığı hissedilen dönemdir. Evde tartışmalar artar ve paylaşımlar belirgin düzeyde azalır. Eşlerden biri ya da ikisi artık sonlandırma kararını düşünmeye başlamıştır.

Boşanma sırası:

Bu süreçte eşlerden birisi daha kararlı ve güçlü olurken diğer eş, güçsüz, çaresiz, yalnız, hüzünlü, yıkılmış, depresif, kızgın hissedebilir. Kararlara müdahale edilmemesi, görüş belirtilmemesi eşler açısından daha sağlıklı olacaktır. Çocuklar bu devrede yaşadıkları endişeler ile ilgili olarak rahatlatılmalıdır.

Boşanma sonrası:

Bireylerin yaşama yeni bir başlangıç yapma zamanı gelmiştir. Eşlerden bazıları bunu başarabilirken bazıları ise bu süreçten daha yorgun çıkabilir. Bu süreci kabullenememe, yaşanan pişmanlık duyguları, gelecekle ilgili kaygılar, ne yapacağını bilememe gibi duygular yaşanabilir. Gelecekle ilgili plan yapma, yaşamdan ve ilişkilerden yeni şeyler bekleme, bunlar için çaba gösterme kişinin artık sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Klasik model boşanan çiftlerde çeşitli derecelerde gözlemlenebilir 5 özellik vardır. Göz ardı etmek, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme.