Dijital detoks nasıl yapılır?

DİJİTAL DETOKS NEDİR?

Teknolojinin ve dijital dünyanın hayatı kolaylaştırdığı yadsınamaz. Ancak teknolojinin kontrolsüz ve ölçüsüz kullanılması, insan hayatını olumsuz yönde etkileyecek risk faktörleri taşıyor. Bel, boyun, baş ağrısı, duruş bozukluğu, hareketsizliğe bağlı kilo artışının yanı sıra depresyon, sosyal bağların zayıflaması, gerçeklikten kopma gibi sorunlara yol açabilir. Teknolojiyi gerektiği kadar kullanmak, doğru ve zamanında kullanmak herkes için daha sağlıklı bir durum.

Detoks, bedende oluşan fazla maddelerin vücuttan atılması için oluşan işleme denir. Dijital detoks, genel olarak bilinen detoks teriminden farklı değildir. Zararlı olandan arınıp, dengelenmeyi hedefler. Dijital detoks, bir kişinin gönüllü olarak akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve sosyal medya platformları gibi dijital aletleri belirli bir süre kullanmayı bırakması durumudur. Dijital detoks döneminde bildirimleri kapatmak, teknolojiyle araya mesafe koymak veya telefonu uzak tutmaya çalışmak beden ve ruh sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca maruz kalınan radyasyon seviyesini düşürecektir.