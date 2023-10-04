Dilan Polat'ın hastalığı (lupus) nedir? Kelebek hastalığı belirtileri

Tedavi edilmediğinde ciltte yara izlerine yol açan burun ve yanaklarda kabarık kelebek şeklinde döküntülere neden olabilen SLE, ciltle birlikte eklemleri, kasları, akciğerleri, kalbi, böbrekleri, beyni, bağırsakları, kısacası tüm organları etkileyebiliyor. Bu organlarda enfeksiyona ya da hasara neden olabilen hastalığın depresyona ve felce de yol açtığı belirtiliyor.