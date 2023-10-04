Dilan Polat'ın hastalığı (lupus) nedir? Kelebek hastalığı belirtileri
Geçtiğimiz günlerde hastane odasından paylaşımlar yapan Dilan Polat, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen lupus ile mücadele ettiğini açıkladı. Tahlil sonuçlarını paylaşan Polat, takipçilerinden dua istedi. Peki, Dilan Polat'ın hastalığı (lupus) nedir? Kelebek hastalığı belirtileri neler?
Sistemik lupus eritematozus (SLE) ya da lupus, bağışıklık sistemindeki bozukluktan dolayı ortaya çıkan bir otoimmün hastalık. Kelebek hastalığı olarak da bilinen SLE, bağışıklık sisteminin bozulması ile ortaya çıkan bir dizi hastalığı kapsıyor.