Fermente ve lifli gıdalar stres seviyesini azaltıyor

Üniversitenin İnovasyon ve Araştırma Merkezi'nin yöneticisi John Cryan, The Conversation'da konuyla ilgili yeni araştırmanın sonuçlarını aktardı. Son yapılan çalışmalar, 4 hafta boyunca tüketilen fermente gıdalar ve lifli yiyeceklerin stres seviyesini azalttığını gösterdi.

En çok bilinen fermente gıdalar arasında kefir ve turşu bulunurken lifli gıdalar arasında elma ve muz, tam tahıllı ekmekler, brokoli, mısır, karnabahar, havuç, bezelye, kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller yer alıyor.