Fitspo kültürü: Egzersiz paylaşımları genç kadınların akıl sağlığını etkiliyor

'FITSPO' NEDİR?

‘Fitspo’ (Fit inspiration- fit olma ilhamı) adındaki bir kültürün ortaya çıkmasına sebep olan bu kullanıcılar, egzersiz videoları ve fotoğrafları paylaşarak nasıl fit olduklarını gösteriyor ve takipçilerinin motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Bu paylaşımlarla milyonlarca takipçi kazanan sosyal medya fenomenleri, başta Instagram olmak üzere pek çok mecrada oldukça popüler.