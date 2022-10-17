Fitspo kültürü: Egzersiz paylaşımları genç kadınların akıl sağlığını etkiliyor

Her gün sosyal medyayı açtığınız önünüze farklı türde pek çok içerik düşüyor. Son dönemde tüm akışınızı işgal eden en popüler içeriklerden biri de spor yaparak fit görünüme ulaştıklarını gösteren fenomenler.
‘Fitspo’ (Fit inspiration- fit olma ilhamı) adındaki bir kültürün ortaya çıkmasına sebep olan bu kullanıcılar, egzersiz videoları ve fotoğrafları paylaşarak nasıl fit olduklarını gösteriyor ve takipçilerinin motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Bu paylaşımlarla milyonlarca takipçi kazanan sosyal medya fenomenleri, başta Instagram olmak üzere pek çok mecrada oldukça popüler.
Ancak İsveç Malmö Üniversitesi’inden spor bilimi alanında araştırmalar yapan Aurélien Daudi, yapılan bu paylaşımların kadınların fit olma zorunda hissetmeleri için yaratılmış bir çeşit tuzak.
Araştırmacı, kıvrımlı ve fit bir vücudu idealize bu paylaşımların, gerçekçilikten uzak olduğunu ve kadınların akıl sağlığını olumsuz anlamda etkilediğini savunuyor.
Sağlıklı bir vücudun bol egzersizden geçtiğini gösteren fenomenlerin, ‘kişisel beden algısını’ yıktığı ve mutlu olabilmek için zayıf ve kaslı olmanın gerekliliğini vurguladığı belirtiliyor.
Kadınların bu paylaşımlar nedeniyle kendi bedenlerini ve ruh sağlıklarını düşündükleri için değil, sırf dışarıdan iyi görünebilmek için egzersiz yapmaya başladığı belirtiliyor.
Hem erkek hem de kadınların bu sosyal medya kültürüne maruz kaldığını belirten araştırmacı, özellikle genç kadınların bu bedenleri idealize ettiğini belirtiyor. Motivasyonunu yalnızca iyi görünmek üzerine konumlandıran kadınlar, diledikleri görünüme ulaşamadıklarında akıl sağlığını tehdit eden pek çok rahatsızlık ile baş başa kalıyor.