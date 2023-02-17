Frontotemporal Demans (FTD) nedir, belirtileri neler? Bruce Willis'in hastalığı hakkında bilgiler

Demans (Latince de- "uzak" + mens (masdar mentis) "mantık"), düşünce bozukluğudur.
Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder.
Demansın yaygın olan bir şekli Alzheimer hastalığıdır.
Erken Evre
Unutkanlık, kelime bulmada zorluk
Kişilik değişikliği
Hesaplamada zorluklar
Eşyaları kaybetme, yerini karıştırma
Soru veya cümlelerin tekrarı
Kişi, yer ve zaman kavramının karıştırılması
Orta Evre
Bellek kaybında artış
Uygunsuz kelime kullanma
Basit bakım yetenekleri kaybolur
Kişilik değişikliği, gece-gündüz ayırımının kaybı
Uzak akraba, arkadaş hatırlayamama
İletişim zorluğu
Aşırı sinirlilik, amaçsız gezinme, hayal görme
İleri Evre
Beslenmede yetersizlik
İdrar ve dışkı kaçırma
Hareket yeteneğinde kayıp-yatağa bağımlılık
Son dönemde tüm hareket, konuşma ve yeme fonksiyonlarının kaybı.
Alzheimer tip demans
Lewy cisimcikli demans
Frontotemporal Tip Demans
Vasküler tip demans
Creutzfeld tip demans
Parkinson hastalığı demansı
Frontotemporal Demans; genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubudur.