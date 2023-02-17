Frontotemporal Demans (FTD) nedir, belirtileri neler? Bruce Willis'in hastalığı hakkında bilgiler

Demans (Latince de- "uzak" + mens (masdar mentis) "mantık"), düşünce bozukluğudur.



Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder.



Demansın yaygın olan bir şekli Alzheimer hastalığıdır.