Göbek eritmenin en kolay yolları

GÖBEK YAĞLANMASINI ARTIRAN BESİNLER

Göbek çevresinde yağlanma, hem sağlık hem de estetik kaygılar açısından bireyleri olumsuz etkileyen bir durum. Yağlanma erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor. Kadınlarda bu durum 40 yaşından sonra başlıyor. Östrojen hormonunun az salgılanması sebebiyle göbek yağlanmasına bu yaştan sonra daha sık rastlanıyor.

Araştırmalar, hidrojenize yağlardan üretilmiş margarin, pastane ürünleri, kurabiye ve kızartma tipi yemeklerin trans yağ asitleri içermesinden dolayı karın-bel-göbek çevresinde gelişen yağlanmayı daha çok artırdığı ve diğer bölgelere oranla yağlanmanın bel- göbek çevresinde geliştiğini gösteriyor. Trans yağ içeren besinler şöyle: