Göbek eritmenin en kolay yolları

Göbek çevresinde yağlanma, hem sağlık hem de estetik kaygılar açısından bireyleri olumsuz etkileyen bir durum. Yağlanma erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor. Kadınlarda bu durum 40 yaşından sonra başlıyor. Östrojen hormonunun az salgılanması sebebiyle göbek yağlanmasına bu yaştan sonra daha sık rastlanıyor.
Araştırmalar, hidrojenize yağlardan üretilmiş margarin, pastane ürünleri, kurabiye ve kızartma tipi yemeklerin trans yağ asitleri içermesinden dolayı karın-bel-göbek çevresinde gelişen yağlanmayı daha çok artırdığı ve diğer bölgelere oranla yağlanmanın bel- göbek çevresinde geliştiğini gösteriyor. Trans yağ içeren besinler şöyle:
. Göbek eritme diyeti için en önemli yeme davranışı doğru çiğneme yaparak besinleri tüketmek. Yeterince çiğnemeden yutmak, dişlerin işini midye bırakır, bu da daha fazla mide ve bağırsak salgısı üretilmesine, şişkinliklerin atmasına neden olur. Yemek yedikten sonra çıkan göbeği yok etmek için yeterli çiğneme yapmak önemli. Bu sayede tek öğünde yediğiniz besin miktarı da azalacak, daha az besinle doyduğunuzu hissedeceksiniz.
. Su tüketiminizi artırmak göbek eritmeyi hızlandırır. Susama ve yeme merkezi aynı iletim sistemindedir. Acıktığınızı zannettiğinizde belki de sadece susamış olabilirsiniz. Gün içinde öğün aralarında su içmek, günde 2-2,5 litre suyu tüketmek göbek eritmeye yardım eder.
. Beslenme uzmanları, günde 3 ana öğün 1 ara öğün düzeni ya da güne erken başlayanlar için 3 ana öğün 3 ara öğün beslenme düzenini tavsiye ediyor. Aralıklı oruç sistemleri de göbek eritme için tercih edilebilecek beslenme düzenleridir.
Tam tahıllı un
İçerdiği lifler sayesinde göbek eritmeye yardımcı olur. Tokluk süresini uzatır ve özellikle kolesterollerin bağlanıp vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcıdır. Gün içinde 1 veya 2 öğünde ihtiyaç kadar tam tahıllı besinler tüketilmelidir. Karabuğday unu, siyez unu, çavdar unu, tam buğday unu, sarı buğday unu, yulaf unu ve bu unlar ile yapacağınız sağlıklı tarifler ile karın bölgesi yağların azalması desteklenebilir.
Elma sirkesi
İçilebilir fermente ev yapımı elma sirkesi mide asit düzeyinin dengelenmesine ve yağ yakımına yardımcıdır. Günde 4 yemek kaşığı tüketilebilir. Öğünlerden sonra 1 yemek kaşığı kadar tüketmek sindirime de yardımcıdır. Yatmadan önce tok karna da tüketilebilir.
Yeşil çay
İçerdiği fitokimyasallar sayesinde göbek çevresindeki yağların yakılmasında en büyük destekçidir. Doğru bir beslenme programı ile birlikte günde 2-3 fincan yeşil çay tüketimi karın bölgesinde yağları eritiyor.
Kahve
İçerdiği kafeoller hem sağlığı destekler hem de kafein yeterli ve dengeli miktarda tüketildiğinde göbek eritmeye destek olur. Erkeklerde 200-350 mg kafein alımının metabolizmayı yüzde 7-10, kadınlarda 240 mg kafein alımının yüzde15 artırdığı biliniyor. Erkekler için 2 fincan, kadınlar için 1-2 fincan filtre kahve göbek eritmeye yardımcı olur.
Zerdeçal
Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin göbek eritmek isteyenlerin beslenmesinde mutlaka bulunmalıdır. Özellikle iç yağlanmaların azalmasında etkili olan zerdeçal, inflamasyonu azaltır, yağ metabolizmasına katılarak daha dengeli bir mekanizma ilerlemesine yardımcı olur. Her akşam 1 tatlı kaşığı tok karna tüketilen zerdeçal kilo vermeye ve göbek eritmeye yardımcıdır.
SABAH:
(Uyanış saatinizden maksimum yarım saat sonrasına kadar kahvaltınızı yapmış olun)
* 1 fincan bitki çayı (yeşil çay-beyaz çay)
* 1 adet haşlanmış yumurta (baharat ile tatlandırabilirsiniz.)
* 1 ince dilim yağsız beyaz peynir
* 1 ince dilim ekmek (kepek, tam buğday, çavdar)
* 5 adet zeytin veya 2 adet ceviz
* Salatalık, maydanoz, roka.
ARA ÖĞÜN:
1 avuç büyüklüğünde meyve
ÖĞLE:
Yarım kase çorba
3-4 köfte büyüklüğünde et/tavuk/balık (60-90 gram)
Yarım porsiyon salata (limon sıkın, yağ-tuz ilave etmeyin)
1 ince dilim ekmek (kepek,tam buğday, çavdar)
ARA ÖĞÜN:
1 sade maden suyu (limon sıkın)
1 çay bardağı leblebi veya 2 küçük kepekli galeta
AKŞAM:
6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği
1 kase (4 yemek kaşığı) yoğurt veya 1 su bardağı ayran
Salata (yağsız-tuzsuz, limon sıkabilirsiniz)
4 yemek kaşığı bulgur pilavı veya 2 ince dilim ekmek (kepek, tam buğday, çavdar)
ARA ÖĞÜN:
1 su bardağı kefir veya 4 yemek kaşığı yoğurt
Aralıklı oruç diyeti gün boyunca yemek yediğiniz süreyi kısıtlamak adına, yeme aralıklarınızı düzenlemenizi gerektirir. Bazı sık kullanılan aralıklı oruç yöntemleri haftada iki kere 16 saat boyunca oruç aralığı (16 saat aç kalma) ve 8 saat yeme aralığıyla 16:8 yöntemi, veya 5:2 yöntemidir. Tavsiye edeceğimiz zaman aralığı, akşam saat 20.00'den sonra yemek yemeyi bırakıp ertegi gün 12.00'de ilk öğüne başlama şeklinde. Böyleve aç kalınan sürenin büyük bir bölümü, uykuda geçecektir.
Oruç saatlerinde siyah çay, sade kahve, bitkisel çaylar tüketebilirsiniz. Beslenme uzmanları, hiçbir öğün veya içecekte şeker tüketmenizi tavsiye etmiyor.
Plank
Yüzüstü pozisyonuna gelin ve yavaşça ağırlığınızı dirseklerinize ve ayak uçlarınıza doğru vererek yatay konuma geçin. Bu konumda mümkün olan en uzun süreyle durmaya çalışın ve karın kaslarınızın yanmaya başladığını mutlaka hissedin. Bu hareketi 2-4 kez tekrarlayalım. Düz plank hareketinin tamamladıktan hemen sonra yan plank hareketine geçin ve karın bölgesinin yandığını iyice hissedin.
Tırmanma
Hareketi doğru uygulamak için şınav pozisyonu alın ve sanki bir yere tırmanıyormuşsunuz gibi önce sol bacağınızı ardından sağ bacağınızı öne doğru çekip, arkaya götürün. Bunu seri halde yaparak tamamlayın. Gün içerisinde 2-4 kez yapın.
Yana sıkıştırma
Ayakta dururken ayaklarnızı omuz genişliğinde açın ve kollarınızla yanlara doğru uzanın. Hareket esnasında öne eğilmeden ve dik duracak şekilde 10-12 tekrarla hareketi tamamlayın. Hareketi günde 2-4 kez tekrarlayın.