Güneşin yakıcı zararlarına karşı 5 etkili öneri

Güneş, beynimizde canlılık ve mutluluk veren serotonin hormonu miktarını artırır ve vücudumuz için vazgeçilmez olan D vitamini sentezinde büyük rol oynar.

Yeterli miktarda D vitamini sentezi için haftada 2-3 gün el sırtları ve kol bölgelerinin yaklaşık 10-15 dakika güneş görmesi yeterli. Ancak daha fazla süre korunmadan güneşe çıkmak fayda yerine zarar getirir, cilt hasarı ve cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırır.

Bu nedenle bazı kurallar kesinlikle ihmal edilmemeli. Özellikle bazı kişiler güneşin zararlı ışınlarına karşı daha fazla risk taşıdıkları için bu kişilerin ayrıca dikkatli olmaları gerekiyor.